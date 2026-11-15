Tiểu Vy đẹp tinh khôi, gây thương nhớ bên Nguyễn Hùng

Tưởng đã ra mắt trọn vẹn tuyển tập nhạc phim, nhà sản xuất “Bò sữa bay” bất ngờ chiêu đãi khán giả thêm một sản phẩm âm nhạc gắn liền tác phẩm. Ca khúc “Nếu em không là” tiếp tục là một sáng tác đến từ nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng, người đảm nhận vai nam chính Trâu. Nhưng không còn một mình thể hiện bài hát, lần này nam nghệ sĩ kết hợp với nữ ca sĩ Pia Linh.

Hai tài năng Gen Z chia nhau đảm nhận hai nửa của ca khúc, lần lượt tỏ bày nỗi lòng của kẻ yêu đơn phương. Chất giọng Pia dịu dàng, tha thiết. Giọng ca Nguyễn Hùng mộc mạc, chân phương. Từng câu chữ giản đơn mà nặng lòng, là lời họ nhắn gửi đến người trong mộng. Dù cho lòng này vẫn trĩu nặng tương tư, họ tự nhủ mối tình này không thể đơm hoa kết trái. Họ lựa chọn làm người bên lề, nhìn ngắm đối phương rời xa và bước theo hướng trái tim người ấy mách bảo.

Từng câu từng chữ như thay lời thổ lộ tấm chân tình của nhân vật Mai do Tiểu Vy đảm nhận. Trong câu chuyện của phim, Mai yêu Trâu bằng một tình yêu chân thành, quyết liệt, đầy tự hào và chẳng cần giấu giếm. Cô ưu tiên cho crush những điều tốt nhất, chăm lo cho anh từng tiểu tiết trong đời sống, ở bên khi gia đình anh xảy ra chuyện và nỗ lực giúp cho công việc anh làm tại khu nghiên cứu sữa của nông trường.

Yêu thật lòng nên ghen cũng thật sự, Mai sẵn sàng nổi điên khi phát hiện Trâu rung động trước cô gái khác, quyết liệt bảo vệ tình yêu khi cảm thấy mối tình này bị uy hiếp. Nhưng sau tất cả, Mai vẫn tôn trọng lựa chọn của Trâu, thay vì cưỡng cầu thứ cảm xúc không dành cho mình.

Xem phim, khán giả nhiều lần bật cười vì sự si tình đến mức có phần mù quáng của Mai, cũng như cái cách cô “vì yêu mà điên”. Nhưng không ít người yêu thương cô gái này, trân trọng tình yêu đầy nguyên sơ, bản năng của cô. Vào vai Mai, Tiểu Vy được nhiều người khen dễ thương, diễn tròn vai.

Từ màn ảnh lớn đến MV nhạc phim, nàng hậu chỉ đơn giản với mái tóc dài cột gọn gàng, bộ đồng phục công nhân nông trường màu xanh. Thế nhưng tạo hình cơ bản như thế không giấu được vẻ đẹp tinh khôi, rực rỡ trong từng khung hình, qua loạt khoảnh khắc Mai lặng lẽ chăm lo cho Trâu, lặng lẽ suy tư một mình. Gây thương nhớ hơn cả là cảnh quay cuối của MV, khi Mai gạt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười thay lời chào dành cho người mình yêu.

Vào vai Mai, Tiểu Vy được yêu cầu bộc lộ muôn mặt cảm xúc. Không chỉ là những khoảnh khắc biểu lộ yêu thương hay ghen tuông, cô còn có những tình huống mang áp lực tâm lý lớn. Cảnh Mai bị ông trùm Quân (Võ Điền Gia Huy) bắt nhốt và tra khảo dù rất ngắn, Tiểu Vy đau ê ẩm vì bị bạn diễn bóp cổ một cách chân thật. Tinh thần cô cũng căng thẳng theo nhân vật. Cảnh quay kết thúc, nhưng cô vẫn rưng rưng nước mắt.

Trong khi, cảnh phim Mai nhìn theo Trâu, San (Ngọc Xuân) cùng đàn bò bay lên lại dồn nén nhiều nỗi lòng của Mai. Giữa tiết trời sương phủ lạnh giá, dưới cơn mưa nhân tạo và ánh sáng chói mắt, Tiểu Vy gồng mình bình tĩnh giữ tâm lý. Việc liên tục ngửa cổ lên trời khi quay cũng khiến cơ thể cô co quắp, tức ngực.

Vất vả vì phim là vậy, nhưng Tiểu Vy cảm thấy xứng đáng, bởi đây là dự án mới lạ giữa thị trường điện ảnh Việt Nam, là trải nghiệm thú vị với cô và các bạn diễn. Có thêm vai diễn đáng nhớ là niềm vui lớn đối với người đẹp. Cô tin rằng bản thân đã có tiến bộ so với các phim trước. Dù vậy, cô bày tỏ tinh thần cầu thị, lắng nghe những góp ý thẳng thắn của khán giả để tiếp tục trau dồi và hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, thực sự thoát “kén” hoa hậu để trở thành một diễn viên.

Sau những ngày ra mắt đầu tiên, “Bò sữa bay” trở thành tiêu điểm thảo luận của điện ảnh Việt, từng nhân vật và diễn viên của phim cũng có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Phim đưa Nguyễn Phạm Thành Đạt trở thành đạo diễn trẻ nhất có phim chiếu rạp tại Việt Nam.