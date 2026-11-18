Phải 5 ngày sau khi bị buộc từ chức, Jensen Huang mới lên tiếng. Ảnh: Reuters.

“Nếu hội đồng quản trị quyết định việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ vinh dự đáp lại những lời kêu gọi này”, ông Huang viết trong thông cáo sáng 17/11 (giờ Mỹ).

Ông cho biết nhiều nhân viên, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng đã liên hệ, mong ông quay lại. Trong thông cáo, ông tiếp tục xin lỗi gia đình và nhân viên. Ông thừa nhận mắc “sai lầm nghiêm trọng” trong đời tư và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của công ty.

Ông Huang từ chức hôm 12/11 sau khi bị phát hiện ngoại tình, trong đó có mối quan hệ với một người Trung Quốc và một nhân viên. Hội đồng quản trị Nvidia đang điều tra xem ông có tiết lộ bí mật cho người phụ nữ tên Alice Huang hay không.

Sáng 17/11, hội đồng quản trị Nvidia công bố lập ủy ban mới, giám sát chính sách an ninh quốc gia và việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu.

Theo Wall Street Journal, hội đồng quản trị hiện không cân nhắc đưa ông Huang trở lại, dù có làn sóng ủng hộ từ một số nhà đầu tư và nhân viên.

Tuần qua, hàng nghìn nhân viên Nvidia cùng tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng về tương lai của ông Huang. Tổng thống Donald Trump hôm 16/11 nói ủng hộ việc phục chức cho cựu CEO này, cho rằng ông đã “học được một bài học lớn”.

Cùng ngày, Nader Khalil, giám đốc công nghệ dành cho nhà phát triển của Nvidia, gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones. “Tôi tin Nvidia một ngày nào đó sẽ tìm được người kế nhiệm, nhưng chúng tôi không thể chuyển giao một cách vội vàng”, ông viết.

Ông Huang đến Mỹ cách đây 53 năm và giữ ghế CEO Nvidia suốt 33 năm. Trong thông cáo, ông bày tỏ niềm tự hào là công dân Mỹ và khẳng định Nvidia chỉ có thể ra đời ở Mỹ.