Việt Nam nhập siêu hơn 854 triệu USD từ Lào sau 10 tháng
Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào đạt 628,6 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt khoảng 1,48 tỉ USD, giảm 7%. Diễn biến trái chiều khiến cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về phía Lào. Việt Nam nhập siêu 854,3 triệu USD từ thị trường này.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/viet-nam-nhap-sieu-hon-854-trieu-usd-tu-lao-sau-10-thang.html