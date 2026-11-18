Giá cao su hôm nay phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 443 Yên/kg, tăng 0,23%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 432,90 Yên/kg, giảm 0,39%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,02 Baht (1,09%) lên mức 94,52 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 đi ngang ở mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.620 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,33%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất tăng 380 Nhân dân tệ, tương đương 2,4%, lên 16.190 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 249,20 Cent/kg, giảm 0,40%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 249,50 Cent/kg, giảm 0,48%.

Nhìn chung, giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều. Cụ thể, giá tại sàn SHFE tăng 0,33%, trong khi RSS3 tại sàn TOCOM giảm 0,39%; sàn SGX giảm 0,40 - 0,48%.

Việc Tập đoàn Zhongce Rubber (ZC Rubber, Trung Quốc) lựa chọn Việt Nam làm địa điểm xây dựng nhà máy lốp xe mới, với kế hoạch vận hành từ năm 2027, tiếp tục phản ánh xu hướng dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất lốp xe toàn cầu. Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng (TP. HCM), trên diện tích 344.195 m².

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.