Từ liên kết thu mua đến chế biến sâu

Với diện tích hơn 2.100ha cà phê, trong đó trên 1.660ha đang thời kỳ kinh doanh, xã Mường Ảng là vùng trọng điểm sản xuất cà phê của tỉnh. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức tốt hơn các khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhân công cơ sở chế biến cà phê Hà Chung (xã Mường Ảng) chế biến hạt cà phê.

Nếu trước đây, người trồng cà phê chủ yếu quan tâm đến năng suất và giá bán quả tươi, việc tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái, thì nay sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến từng bước thay đổi cách thức sản xuất. Người dân chú trọng hơn đến chất lượng nguyên liệu, quy trình thu hái và liên kết với các đơn vị để nâng cao giá trị hạt cà phê.

Liên kết với các hộ trồng cà phê được Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến cà phê Chị Em (xã Mường Ảng) xác định là giải pháp quan trọng để chủ động nguồn nguyên liệu. Ông Lường Văn Thoan, Phó Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Để sản xuất cà phê đặc sản, đơn vị liên kết với các hộ trồng cà phê trên địa bàn hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Vụ thu hoạch, mỗi ngày hợp tác xã thu mua 3 - 4 tấn cà phê từ các hộ vệ tinh. Chúng tôi chỉ thu mua quả chín 100% đưa vào chế biến nhằm bảo đảm chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cà phê được thu mua với giá cao, ổn định, người trồng cà phê sẵn sàng thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Chị Tòng Thị Ngoan, bản Na Luông (xã Mường Ảng) cho biết: Tham gia liên kết với hợp tác xã, tôi chú trọng hơn đến việc chăm sóc, thu hái quả chín để bảo đảm chất lượng. Mong muốn lớn nhất là có đầu ra ổn định, giá thu mua tốt hơn để người trồng cà phê yên tâm gắn bó lâu dài với cây cà phê.

Mường Ảng từng bước hình thành nền tảng phát triển ngành hàng cà phê theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị. Toàn xã hiện có 5 cơ sở chế biến cà phê; 4/5 cơ sở đã có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP với 8 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Xã chú trọng thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu sản phẩm cà phê nhằm khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu. Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên đã chính thức động thổ nhà máy chế biến sâu cà phê tại bản Na Luông trên diện tích 12,752ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Nhà máy có công suất chế biến khoảng 5.000 tấn cà phê/năm. Việc đầu tư nhà máy chế biến sâu cà phê giúp ổn định sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Bà Đào Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Detech cho biết: Việc đầu tư nhà máy tại Mường Ảng là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm giá trị cà phê Điện Biên. Doanh nghiệp kỳ vọng mỗi hạt cà phê mang chỉ dẫn địa lý Mường Ảng được chế biến bằng công nghệ tiên tiến, từng bước vươn ra thị trường thế giới. Doanh nghiệp hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái kết hợp, đồng hành lâu dài, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 20.967,67ha cà phê. Diện tích cây cà phê tiếp tục được các địa phương mở rộng, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Việc thu hút đầu tư chế biến sâu kỳ vọng mở thêm đầu ra cho vùng nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác tốt hơn giá trị của hạt cà phê cũng như phụ phẩm sau chế biến. Quan trọng hơn, khi doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, yêu cầu về chất lượng nguyên liệu, quy trình canh tác và tính ổn định của vùng trồng sẽ được chú trọng, tạo sự gắn kết giữa người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết: Xã đặt kỳ vọng lớn vào việc đưa thương hiệu cà phê Arabica Mường Ảng nói riêng, cà phê Điện Biên nói chung vươn ra thị trường thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng nâng cao chất lượng; vận động người dân thay đổi quy trình chăm sóc, thu hái; tăng cường liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.

Mở rộng vùng nguyên liệu

Không riêng cà phê, mắc ca và dứa cũng được Điện Biên chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa. Diện tích sản xuất ngày càng mở rộng, kéo theo yêu cầu cấp thiết về tổ chức thu mua, chế biến và xây dựng thị trường tiêu thụ.

Toàn tỉnh hiện có trên 19.474ha mắc ca. Cùng với phát triển vùng trồng, tỉnh đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy chế biến mắc ca TH tại xã Chiềng Sinh, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sớm khởi công, hướng tới hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm.

Với gần 1.000ha mắc ca, xã Chiềng Sinh nằm trong vùng lõi nguyên liệu khoảng 2.000ha của nhà máy chế biến mắc ca Tập đoàn TH. Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh khẳng định: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực. Địa phương cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai để dự án sớm khởi công.

Diện tích dứa ở các địa phương trong tỉnh được mở rộng. Toàn tỉnh có 1.521,55ha, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương, hợp tác xã từng bước ứng dụng công nghệ trong sản xuất, xây dựng quy trình đạt các tiêu chuẩn được công nhận như OCOP, VietGAP nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và tạo dựng thương hiệu. Song song với thu hút đầu tư vào chế biến, tỉnh chủ động kết nối, liên kết với doanh nghiệp, công ty chế biến để tạo đầu ra ổn định.

Hành trình nâng tầm nông sản Điện Biên dần định hình bằng sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Khi vùng nguyên liệu được tổ chức bài bản, doanh nghiệp đồng hành và sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, giá trị nông sản sẽ nâng lên, tạo nền tảng để người dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững.