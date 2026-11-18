Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 cho thấy 29 ngân hàng niêm yết đã chi khoảng 560.220 tỷ đồng để trả lãi tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2025. Cả 29 ngân hàng đều ghi nhận chi phí này tăng, trong đó MB có mức tăng cao nhất với 99,42%.

Theo thống kê của VietNamNet, chi lãi tiền gửi chiếm phần lớn trong tổng chi phí lãi của ngân hàng. Các khoản còn lại gồm trả lãi tiền vay, trả lãi phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu) và chi phí hoạt động tín dụng khác. Đến cuối tháng 9/2026, tổng số dư tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng này đạt khoảng 14,42 triệu tỷ đồng.

MB dẫn đầu về tốc độ tăng chi phí trả lãi

Chi trả lãi huy động của MB trong 9 tháng đầu năm là 34.886 tỷ đồng, tăng 99,42% so với cùng kỳ. Tại ngày 30/9/2026, số dư huy động tiền gửi khách hàng của MB là 990.481 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 782.699 tỷ đồng cùng thời điểm năm 2025.

Ngoài MB, nhiều ngân hàng có chi lãi huy động tăng trên 70% so với cùng kỳ: HDBank (79,33%), NCB (77,45%), ABBank (73%), TPBank (71,82%), Techcombank (70,72%) và Nam Á Bank (70,44%). Nhóm tăng trên 60% gồm VPBank (68,51%) và MSB (66,24%). Hai ngân hàng có mức tăng thấp nhất là Bac A Bank (19,90%) và Eximbank (20%).

BIDV, VietinBank, Vietcombank chi lãi lớn nhất về giá trị tuyệt đối

Xét về giá trị tuyệt đối, BIDV, VietinBank và Vietcombank dẫn đầu nhóm niêm yết, dù mức tăng đều dưới 50% so với cùng kỳ. Chi phí trả lãi tiền gửi đến hết 9 tháng của ba ngân hàng này lần lượt là 76.560 tỷ đồng, 68.670 tỷ đồng và 48.440 tỷ đồng. Ba ngân hàng này cùng Agribank nắm khoảng 50% thị phần huy động tiền gửi toàn ngành.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân, VPBank chi khoảng 34.924 tỷ đồng, MB 34.886 tỷ đồng, SHB 34.254 tỷ đồng và HDBank 33.924 tỷ đồng.

Theo nguồn tin, nguyên nhân chính của việc chi phí tăng không hẳn nằm ở tăng trưởng huy động, mà do lãi suất huy động tăng kể từ đầu năm.

Biên lãi ròng của hệ thống thu hẹp

Chi phí huy động tăng khiến nỗi lo thu hẹp biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng thành hiện thực, nhất là khi mặt bằng lãi suất cho vay khó tăng tương ứng.

Theo TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ quốc gia, biên lợi nhuận ròng của hệ thống ngân hàng đang giảm trong các quý gần đây. Con số này ở mức khoảng 3% vào cuối năm ngoái, còn khoảng 2,8% trong quý I và hiện khoảng 2,5%. Để so sánh, tỷ lệ này tại Trung Quốc và Singapore lần lượt khoảng 3% và 3,5%.

Ông Lực cho rằng về dài hạn cần giảm lãi suất bền vững, thay vì chỉ dựa vào biện pháp hành chính. Theo ông, Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc các công cụ như hoán đổi ngoại tệ (swap) hoặc mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại để hỗ trợ thanh khoản, tùy diễn biến cung - cầu vốn và ngoại tệ. Ông cũng đề cập việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dự án tồn đọng và đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng cùng các khoản hoàn thuế khác.

Bảng chi lãi tiền gửi tại các ngân hàng đến 30/9/2026