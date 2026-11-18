Thành công của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 không chỉ được thể hiện qua quy mô gần 500 vận động viên, gần 400 trận đấu hay những danh hiệu được trao. Giá trị lâu dài mà Giải hướng tới là kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao toàn ngành, góp phần xây dựng một cộng đồng ngành Xây dựng khỏe mạnh, năng động và ngày càng gắn bó.

Hơn cả một giải đấu

Sau một ngày tranh tài sôi nổi tại cụm sân U.S. Pickleball Club (số 70 An Dương, Hà Nội), Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 đã khép lại vào tối 14/11, để lại nhiều dấu ấn về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn và tinh thần đoàn kết.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung đôi nam lãnh đạo - một trong năm nội dung thi đấu chính tại giải.

Không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn, giải còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng.

Được tổ chức lần đầu tiên, giải thu hút 500 vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Gần 400 trận đấu diễn ra trên cụm 19 sân, với 5 nội dung tranh tài dành cho lãnh đạo và phong trào. Đặc biệt, nội dung đôi nam phong trào có 108 cặp vận động viên, chia thành 36 bảng, trở thành nội dung có số lượng đăng ký đông nhất.

Đánh giá về thành công của giải, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của Ban Tổ chức không chỉ là tạo ra một cuộc tranh tài thể thao mà còn mang đến không gian giao lưu, kết nối và những trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 phát biểu bế mạc giải.

Điều Ban Tổ chức mong muốn là mỗi vận động viên khi đến với giải không chỉ có cơ hội thi đấu mà còn được chia sẻ niềm vui, gặp gỡ đồng nghiệp, đối tác, qua đó thêm yêu ngành, yêu đơn vị và công việc của mình.

"Những chiếc cúp, huy chương hay thứ hạng là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của vận động viên. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn mà giải hướng tới chính là những tình cảm tốt đẹp, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó còn đọng lại sau khi các trận đấu khép lại", bà Nguyễn Thị Hồng Nga chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần thể thao

Từ góc độ chuyên môn, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam đánh giá, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 là giải đấu có quy mô lớn, quy tụ đông đảo vận động viên của ngành.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải của Báo Xây dựng.

Ông ghi nhận công tác chuẩn bị và tổ chức của Báo Xây dựng, đồng thời kỳ vọng giải tiếp tục được duy trì thường niên, trở thành một hoạt động thể thao có sức lan tỏa.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải của Báo Xây dựng, sự phối hợp của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cùng sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng, ngành Xây dựng đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi ngày càng cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong bối cảnh đó, việc chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có ý nghĩa quan trọng.

Ông Hoàng kỳ vọng Giải Pickleball ngành Xây dựng tiếp tục được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, trở thành hoạt động thể thao có sức lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú và một cộng đồng ngành Xây dựng khỏe mạnh, gắn bó.

Thông điệp rèn luyện sức khỏe

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đánh giá Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham gia thi đấu tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Giải không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài mà còn khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động rèn luyện thể chất, bảo vệ và nâng cao sức khỏe; tăng cường tinh thần đoàn kết trong toàn ngành.

Từ thành công bước đầu, ông Phương kỳ vọng giải từng bước trở thành hoạt động thể thao thường niên có quy mô toàn ngành, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ, người lao động tham gia.

Anh Trần Ngọc Quân (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) bày tỏ niềm vui khi được tham gia giải đấu quy tụ nhiều đối thủ có trình độ chuyên môn tốt. Anh mong muốn giải tiếp tục được duy trì hằng năm để cán bộ, người lao động trong ngành có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển phong trào thể thao.

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 quy tụ gần 500 vận động viên đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị.

Từ những cuộc đối đầu trên sân, các vận động viên có thêm cơ hội hiểu nhau, xây dựng tinh thần đồng đội và hình thành những mối quan hệ tốt đẹp.

Đặc biệt, sự hiện diện và trực tiếp thi đấu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại hạng mục Truyền cảm hứng (Super Leader) đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý. Hình ảnh lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng tham gia tranh tài với tinh thần cởi mở góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về rèn luyện sức khỏe, xây dựng môi trường làm việc năng động và tăng cường sự gắn kết.