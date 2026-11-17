Trụ sở ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cổ phiếu Deutsche Bank, tập đoàn ngân hàng đa quốc gia của Đức có trụ sở tại Frankfurt, giảm tới 6% trong phiên giao dịch đầu ngày 17/11, sau khi những tiết lộ về hàng triệu thư điện tử và tài liệu nội bộ của ngân hàng này được công bố, làm gia tăng tâm lý lo ngại của giới đầu tư.

Vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tại Deutsche Bank khiến thị trường chứng khoán phản ứng mạnh. Trong phiên giao dịch sáng, cổ phiếu ngân hàng lớn nhất Đức có thời điểm mất tới 6% giá trị. Trước đó, giá cổ phiếu Deutsche Bank đã phục hồi trong những tuần gần đây. Xét trong dài hạn, cổ phiếu ngân hàng này từng đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 vào tháng Chín vừa qua.

Theo cuộc điều tra quốc tế mang tên Inside Deutsche Bank do tạp chí Der Spiegel (Đức) phối hợp với các đối tác truyền thông thực hiện, nhóm nhà báo đã tiếp cận được hơn 15 triệu tài liệu nội bộ bị rò rỉ, trong đó có hơn 9 triệu thư điện tử, cùng các báo cáo, bài thuyết trình và lịch làm việc.

Kết quả điều tra cho thấy một mô hình lặp đi lặp lại tại Deutsche Bank: Nhiều cảnh báo và ý kiến quan ngại từ nội bộ đã bị bỏ qua để tiếp tục thực hiện các giao dịch có vấn đề hoặc thiết lập quan hệ kinh doanh với những khách hàng mới.

Nguồn dữ liệu xuất phát từ những người tố giác, sau đó được các nhà báo tại Nam Phi và Ấn Độ chuyển giao cho hơn 50 cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, trong đó có Der Spiegel. Từ mùa Xuân năm 2026, hơn 200 nhà báo đã tham gia phân tích và đánh giá khối tài liệu này.

Deutsche Bank không phủ nhận tính xác thực của dữ liệu bị rò rỉ. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết nhiều vụ việc được đề cập đã xảy ra từ nhiều năm trước và đã được xử lý với các cơ quan giám sát. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Christian Sewing, người giữ cương vị này từ năm 2018, ngân hàng đã trải qua quá trình chuyển đổi căn bản.

Trong giai đoạn 2019-2025, Deutsche Bank đã đầu tư 7 tỷ euro (khoảng 7,6 tỷ USD) vào các hệ thống kiểm soát và tăng cường nhân sự cho những bộ phận liên quan. Ngân hàng khẳng định hiện nay đã trở thành “một ngân hàng khác”.

Những thông tin bất lợi đối với Deutsche Bank xuất hiện trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vốn đã khá bất ổn. Trong những phút giao dịch đầu tiên ngày 17/11, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Đức - DAX giảm 0,8%, xuống còn 26.393 điểm.

Tại Phố Wall, những tác động từ việc Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, từ chức cùng lo ngại về khả năng làn sóng bùng nổ AI chấm dứt đã khiến các chỉ số chứng khoán giảm mạnh trong phiên đầu tuần. Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng kết thúc phiên giao dịch với mức giảm.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn sản xuất chip Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý vào tối 17/11, giữa lúc đối mặt với cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng. Ngày 19/11, thị trường cũng sẽ hướng sự chú ý tới kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic, đơn vị vận hành nền tảng AI.