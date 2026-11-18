Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.000 - 11.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 11.400 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.300 - 7.500 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa mới chậm, giá lúa tươi tương đối ổn định. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi có xu hướng tăng. Tại Tây Ninh, thương lái hỏi mua đều với lúa thơm, giá tương đối ổn định. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm dao động từ 410 - 414/tấn (tăng 15 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 570 - 574 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn dao động 490 - 494 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 3 USD/tấn dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động ở mức 393 - 397 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn dao động 335 - 339 USD/tấn./.