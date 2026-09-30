Danh sách giải thưởng phim truyền hình Quốc tế Seoul 2026

Lễ trao giải Phim truyền hình quốc tế Seoul 2026 đã chính thức công bố danh sách những tác phẩm và cá nhân được vinh danh. Năm nay, giải thưởng quy tụ 352 tác phẩm đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các hạng mục thuộc ba nhóm chính gồm International Competition, K-Drama Competition và International Invitation.

Lễ trao giải Phim truyền hình quốc tế Seoul 2026 chính thức dự kiến diễn ra tại KBS Hall vào ngày 8/10. Ảnh: NSX

Ngày 29/9, ban tổ chức tiếp tục công bố biên kịch Kim Eun Sook là chủ nhân của Golden Bird Prize, giải thưởng danh giá nhất do Seoul International Drama Awards trao tặng. Đây là lần đầu tiên một biên kịch nhận được giải thưởng này và Kim Eun Sook cũng là cá nhân thứ tư được vinh danh, sau Choi Min Sik, đạo diễn Park Chan Wook và Ben Stiller.

Kim Eun Sook là tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng như Secret Garden, Descendants of the Sun, Guardian: The Lonely and Great God, Mr. Sunshine, The Glory và Genie, Make a Wish. Golden Bird Prize ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với truyền hình dựa trên các tiêu chí như chiều sâu thông điệp, tính sáng tạo, sức lan tỏa quốc tế và đóng góp của những người làm phim trong việc mở rộng giới hạn nghệ thuật của truyền hình.

The Dream Life of Mr. Kim tiếp tục được vinh danh

Trong International Competition, My Royal Nemesis, Pluribus và The Dream Life of Mr. Kim cùng giành giải Best Miniseries. Riêng The Dream Life of Mr. Kim còn mang về giải Best Actor cho Ryu Seung Ryong với vai diễn một nhân viên văn phòng lâu năm phải xây dựng lại cuộc sống giữa những thay đổi về công việc và thế hệ.

Tác phẩm cũng tiếp tục được vinh danh tại K-Drama Competition khi cùng We Are All Trying Here nhận giải Outstanding Korean Drama. Như vậy, The Dream Life of Mr. Kim trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc nổi bật nhất tại Seoul International Drama Awards 2026 với nhiều giải thưởng ở cả hai nhóm hạng mục.

Ở các hạng mục quốc tế khác, Grand Prize thuộc về bộ phim Na Uy A Better Man. Tác phẩm còn giành thêm giải Best Screenwriter cho Thomas Seeberg Torjussen và Best Actor cho Anders Baasmo. Disclosure của Đức nhận giải Best TV Movie, trong khi Had I Not Seen the Sun của Đài Loan và The Child của Hy Lạp cùng được vinh danh ở hạng mục Best Series.

Giải Best Director thuộc về Vince Gilligan và Gordon Smith với Pluribus. Trong khi đó, Elizaveta Maximová giành Best Actress với Mom.

K-Drama Competition gọi tên Koo Kyo Hwan và Lim Ji Yeon

Ở nhóm giải dành cho phim Hàn Quốc, Koo Kyo Hwan nhận Outstanding Korean Actor với We Are All Trying Here. Nam diễn viên được biết đến qua nhiều tác phẩm như D.P. và Parasyte: The Grey.

Trong khi đó, Lim Ji Yeon giành Outstanding Korean Actress nhờ vai diễn trong My Royal Nemesis. Đây cũng là tác phẩm giúp nữ diễn viên có thêm một giải thưởng sau khi bộ phim được vinh danh ở hạng mục Best Miniseries tại International Competition.

Ở hạng mục Outstanding Korean Drama OST, Anton của RIIZE được xướng tên với ca khúc Close to Me trong Yumi's Cells 3. Đây cũng là OST solo đầu tiên của nam ca sĩ.

Jaemin, Jisoo cùng được vinh danh Outstanding Asian Star

Hạng mục Outstanding Asian Star được lựa chọn thông qua bình chọn của người hâm mộ quốc tế. Năm nay, có 7 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia được vinh danh, gồm Jaemin của NCT với Wind Up, Jisoo của BLACKPINK với Boyfriend on Demand, Yang Yang của Trung Quốc với The Immortal Ascension, Jin Akanishi của Nhật Bản với Romantic Anonymous, Paulo Avelino của Philippines với The Alibi, Rebecca Patricia Armstrong của Thái Lan với Girl From Nowhere: The Reset và Gladys Bay của Singapore với Under The Net.

Lễ trao giải Seoul International Drama Awards 2026 chính thức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại KBS Hall ở Yeouido, Seoul. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên MBC từ 16h55 theo giờ Hàn Quốc và đồng thời phát trực tuyến trên kênh YouTube chính thức của Seoul International Drama Awards.