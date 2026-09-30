Miley Cyrus vươn lên Top 1 Billboard 200 sau hơn một thập kỷ với album mới

Miley đạt vị trí Top 1 trên Billboard 200 tuần này.

Theo số liệu từ Luminate, Bass Persuades ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 với hơn 61.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ. Cuộc đua tuần này diễn ra sít sao khi Dandelion của Ella Langley bám sát phía sau với gần 61.000 đơn vị, trong khi That’s Just Me của Riley Green đứng thứ ba với 60.000 đơn vị.

Cột mốc lần này đến trong một giai đoạn khá đặc biệt của sự nghiệp nữ ca sĩ khi Bass Persuades cũng là dự án đầu tiên được cô quảng bá với nghệ danh rút gọn “Miley”, mở ra một chương mới trong hình ảnh và cách định danh. Ca khúc chủ đề cùng tên cũng ghi dấu trên Billboard Hot 100 khi ra mắt ở vị trí thứ 35, đồng thời trở thành bản hit Top 40 thứ 24 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Album Bass Persuades là dự án đầu tiên được quảng bá dưới nghệ danh Miley.

Sau khi Bass Persuades chính thức đứng đầu Billboard 200, Miley nhanh chóng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng: "Việc Bass Persuades đạt vị trí No.1 không chỉ đơn thuần là một chiến thắng thương mại. Quá trình thực hiện đĩa nhạc này là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Gửi tới các fan, chính các bạn đã làm cho thế giới của tôi đáng giá."

Để đánh dấu cột mốc mới, Miley sẽ trở lại sân khấu với hai đêm diễn Miley: Bass Persuades - Live at the Hollywood Bowl vào ngày 16 và 18/10 tại Hollywood Bowl, Los Angeles. Đây là những buổi diễn đặc biệt đầu tiên của cô tại địa điểm huyền thoại này, đồng thời mở ra chặng tiếp theo trong kỷ nguyên Bass Persuades.

Miley đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và ê-kíp trên mạng xã hội.

Trải lòng về nguồn cảm hứng sáng tác trong buổi phỏng vấn trên tạp chí Wonderland, Miley chia sẻ:

"Album này là một câu chuyện tình yêu, nhưng tình yêu không bao giờ đơn điệu mà luôn có nhiều tầng nấc. Sự bình yên trong tâm hồn đã trở thành chủ đề xuyên suốt qua các dự án gần đây của tôi - không chỉ là tình yêu dành cho một người khác, mà còn là tình yêu tôi tự dành cho chính mình."

Trở lại với Bass Persuades, album cho thấy một bước tiến mới trong âm nhạc của Miley khi kết hợp âm hưởng Pop với chất liệu điện tử, Dance và Synth-pop. Album đồng thời khai thác chất giọng khàn đặc trưng của nữ ca sĩ trong những ca khúc như REDLIGHTS, Orbit và Innocent Ways.

Tuy nhiên, phản hồi từ giới phê bình vẫn có những ý kiến trái chiều. Tạp chí Pitchforkđã dành số điểm 5,3/10 cho album khi cho rằng thời lượng ngắn cùng cách sản xuất chưa đủ đột phá khiến một số ca khúc tạo cảm giác lỗi thời ngay khi phát hành. Nhận xét này cho thấy dù có sự thay đổi về màu sắc âm nhạc, Bass Persuades vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục giới phê bình về mức độ sáng tạo.

Tạp chí Pitchfork đã dành số điểm 5,3/10 cho album.