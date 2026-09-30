'Symphony In Moonlight' quy tụ 9 giọng ca từ các thế hệ khác nhau

Dự án quy tụ 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ của âm nhạc Việt Nam, từ danh ca Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Tùng Dương đến Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh. Không dừng ở một chuỗi sản phẩm âm nhạc, “Symphony In Moonlight” được định hướng như một không gian nghệ thuật nơi âm nhạc, thơ ca, văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại cùng gặp gỡ.

Danh ca Tuấn Ngọc đồng hành cùng “Symphony In Moonlight” trong mùa thứ 3

Cuộc gặp giữa những giá trị biểu tượng và tiếng nói âm nhạc đương đại

Một trong những điểm nhấn nổi bật của “Symphony In Moonlight” là sự quy tụ của 9 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau, từ những giọng ca đã trở thành một phần ký ức âm nhạc của công chúng đến những nghệ sĩ đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc đương đại. Đội hình gồm: danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Giao Linh, Quang Dũng, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh.

Trong đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân và Nguyễn Trần Trung Quân mang đến những màu sắc giàu tính đương đại, đại diện cho nhiều cách tiếp cận khác nhau với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Từ nội lực và cá tính thể nghiệm của Tùng Dương, màu sắc ma mị, giàu tính điện ảnh của Bùi Lan Hương, kỹ thuật thanh nhạc của Dương Hoàng Yến, chất giọng giàu cảm xúc của Trung Quân đến tư duy xây dựng thế giới âm nhạc và hình ảnh của Nguyễn Trần Trung Quân, mỗi nghệ sĩ góp vào dự án một ngôn ngữ riêng.

Ekip thực hiện tại sự kiện giới thiệu dự án

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Tuấn Ngọc, Giao Linh và Quang Dũng mang đến một chiều sâu khác cho dự án – những giọng ca gắn với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo nên một cuộc đối thoại giữa những giá trị đã được khẳng định và tiếng nói của âm nhạc đương đại.

Đặc biệt, Satila Hồng Vịnh không chỉ góp mặt trong đội hình nghệ sĩ mà còn giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc, trực tiếp định hình màu sắc âm thanh cho toàn bộ dự án. Cô đảm nhiệm việc kết nối các chất liệu truyền thống với ngôn ngữ hòa âm đương đại, tạo nên một mạch âm nhạc xuyên suốt cho “Symphony In Moonlight”.

Sự kết hợp này không được xây dựng đơn thuần từ những cái tên nổi bật, mà hướng đến một cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Mỗi nghệ sĩ mang theo một trải nghiệm, một màu giọng và một thế giới cảm xúc riêng để cùng kể những câu chuyện về tình thân, vô thường, nhân sinh, ký ức và hành trình trở về với chính mình.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Từ những thanh âm đã đi qua nhiều thập niên đến những giọng hát của thế hệ đương đại, 9 nghệ sĩ trở thành những “người kể chuyện” của “Symphony In Moonlight”. Qua mỗi ca khúc, sự khác biệt về thế hệ và phong cách được chuyển hóa thành một mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo nên cây cầu kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa những giá trị đã được lưu giữ và cách cảm nhận mới của khán giả hôm nay.

Với GITA Centre Entertainment, “Symphony In Moonlight” là bước tiếp theo trong hành trình được nuôi dưỡng suốt 9 năm – hành trình tìm kiếm cách đưa âm nhạc vượt ra khỏi vai trò giải trí đơn thuần để trở thành một phương tiện kết nối con người với cảm xúc và đời sống tinh thần bên trong..

CEO - Founder GITA Centre Entertainment - chị Kim Khuê chia sẻ đầy tâm huyết: "Chúng tôi luôn đặt một câu hỏi: “Làm sao để những vần thơ hay có thể bước ra khỏi trang sách và đến gần hơn với mọi người?”. Bởi một trang sách có thể kén người đọc, nhưng một bài hát có thể đi rất xa. Chữa lành với chúng tôi là như vậy: xoa dịu nỗi khổ hôm nay, gieo một hạt giống thanh lành cho ngày mai”.

Không gian nghệ thuật được đầu tư từ sân khấu đến từng khung hình

Toàn bộ phần trình diễn được ghi hình trực tiếp để phát triển thành chuỗi 17 MV live stage, với mỗi sản phẩm được xây dựng như một chương riêng trong hành trình của “Symphony In Moonlight”. Sự đầu tư vì thế không chỉ nằm ở quy mô sân khấu, mà còn được triển khai xuyên suốt từ âm nhạc, không gian, ánh sáng, hình ảnh đến hậu kỳ, nhằm tạo nên một trải nghiệm thống nhất cho toàn bộ dự án.

“Symphony In Moonlight” quy tụ đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, âm nhạc và hình ảnh. Tổng đạo diễn Đức Đỗ đảm nhận vai trò dẫn dắt tổng thể phần trình diễn, trong khi Giám đốc Sáng tạo Jason phụ trách định hình ngôn ngữ thị giác của dự án và Đạo diễn hình ảnh Huân Trần. Đồng hành trong vai trò Giám đốc Âm nhạc là Satila Hồng Vịnh – người chịu trách nhiệm kết nối các chất liệu âm nhạc và xây dựng màu sắc âm thanh xuyên suốt hành trình.

Da ca Giao Linh với ca khúc "Lòng mẹ"

MV đầu tiên “Tuỳ duyên sanh tử sự”, ca khúc do Bùi Lan Hương thể hiện được định vị là "mũi nhọn nghệ thuật" hoàn hảo, mang tính tuyên ngôn để mở màn cho toàn bộ chiến dịch 17 MV live stage. Việc lựa chọn “Tuỳ suyên sanh tử sự” làm ca khúc mở màn cũng đồng thời đặt ra tinh thần xuyên suốt cho “Symphony In Moonlight”: bắt đầu từ việc nhìn vào những điều lớn lao của đời sống, để từ đó dẫn người nghe trở về với những chuyển động rất riêng bên trong mỗi con người.

Theo kế hoạch, chuỗi 17 MV live stage sẽ được ra mắt lần lượt mỗi tuần. Mỗi tác phẩm không chỉ là một bài hát, mà còn khai thác từng câu chuyện và truyền tải một thông điệp riêng biệt, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc để tự tìm thấy sự bình yên từ bên trong. Chuỗi 17 MV live stage từ “Symphony In Moonlight” mang trong mình kỳ vọng tạo ra một sợi dây kết nối cảm xúc mạnh mẽ với cộng đồng, đặc biệt là tệp khán giả trẻ Gen Z.

Mỗi tác phẩm tiếp theo gồm “Vô thường” – Dương Hoàng Yến; "Lời mẹ hiền bất tử" - Tùng Dương; "Lòng mẹ" - Danh ca Giao Linh; "Có một dòng sông" - Danh ca Tuấn Ngọc và "Dấu ấm bàn tay người bất diệt" - Quang Dũng sẽ lần lượt lật mở từng trang ký ức và truyền tải một thông điệp riêng biệt, mang theo kỳ vọng lớn lao: biến thanh âm thành ngôn ngữ chung để xoa dịu những tâm trí bộn bề, xóa nhòa khoảng cách thế hệ và gieo mầm bình yên vững chắc vào đời sống tinh thần của cộng đồng.