Đương kim Miss World trở về quê nhà sau 1 tháng ở Việt Nam

Joheirry Mola là người đẹp đến từ Dominican Republic vừa đăng quang Miss World 2026 tại Việt Nam. Sau gần một tháng gắn bó với các hoạt động của cuộc thi, nàng hậu trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, người hâm mộ và đông đảo nghệ sĩ Dominican.

Mới đây, Joheirry Mola có màn trở về đặc biệt tại Santo Domingo, Dominican Republic. Hàng nghìn người đã tập trung để chào đón tân Miss World trong chương trình hòa nhạc. Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng của Dominican Republic, tạo nên không khí náo nhiệt để mừng người đẹp mang vương miện Miss World trở về sau thời gian dài thi đấu tại Việt Nam.

Khán giả chào đón tân Miss World trở về quê hương. (Ảnh từ Miss World)

Trong đêm tiệc chào mừng tân Miss World trở về, gia đình của Joheirry Mola có mặt đông đủ, từ bố mẹ, ông bà, cô dì, anh chị em họ đến bạn bè thân thiết.

Joheirry Mola nhiều lần thể hiện cảm xúc khi đứng trước sự cổ vũ của khán giả quê nhà. Có lúc cô vui vẻ nhảy cùng bố và ông, khi lại đứng trên khu vực dành cho khách mời để theo dõi các tiết mục. Nàng hậu liên tục mỉm cười, nhún nhảy theo âm nhạc và không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà người dân Dominican Republic dành cho mình.

Miss World 2026 hạnh phúc trong ngày trở về quê nhà.

Joheirry Mola càng có thêm lý do để xúc động khi cô là người phụ nữ Dominican thứ hai giành vương miện Miss World, sau Mariasela Álvarez đăng quang năm 1982. Khoảng cách 44 năm giữa hai chiến thắng được nhắc đến nhiều lần trong chương trình.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Joheirry Mola còn có hành trình đáng chú ý trước khi chạm tay vào vương miện Miss World. Cô từng giành chiến thắng ở phần thi Top Model và nhờ đó lọt thẳng vào Top 40 chung cuộc. Thành tích này được xem là một trong những dấu ấn quan trọng giúp đại diện Dominican Republic củng cố vị trí trong nhóm thí sinh nổi bật.

Bên cạnh hoạt động người mẫu, Joheirry Mola tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE). Người đẹp còn có kinh nghiệm làm giáo viên và phóng viên tại quê nhà. Hình ảnh một cô gái vừa sở hữu nhan sắc, vừa có nền tảng học vấn và trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực giúp hành trình của Joheirry Mola tại Miss World càng nhận được sự quan tâm.

Sau màn chào đón quy mô lớn, lịch trình của đương kim Miss World tiếp tục với chuyến thăm dự án xã hội mà cô ủng hộ cùng một số hoạt động có sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Dominican Republic.