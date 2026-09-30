Tỉnh Bách Nhiên bị nghi mặc đồ đôi với Lưu Văn khi quay phim Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vốn không hề giấu chuyện hẹn hò nhưng sau khi phim Đầu Xuân Tươi Sáng phát sóng, chuyện tình cảm cá nhân của hai người lại vướng rất nhiều ồn ào. Lý do vì những khán giả yêu thích Loan Niệm và Thượng Chi Đào trong phim vẫn chưa thể “thoát vai”, vẫn cứ lưu luyến nhân vật và muốn thấy Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên ở bên nhau nhiều hơn.

Không ít khán giả vẫn chìm đắm trong "Đầu Xuân Tươi Sáng".

Trong khi đó, nam diễn viên lại nhanh chóng xuất hiện cùng bạn gái Lưu Văn ở show thời trang, đi xem concert khiến nhóm khán giả này bức xúc. Những người này cho rằng Tỉnh Bách Nhiên vẫn đang tận hưởng sức nóng từ Đầu Xuân Tươi Sáng, đang được gọi là Luke (tên tiếng Anh của nhân vật) lẽ ra nên tiếp tục tương tác với Tôn Thiên để kéo dài dư âm của phim. Thay vào đó, nam diễn viên lại liên tục khoe tình yêu hạnh phúc với Lưu Văn nên mới làm cho người xem thất vọng.

Khán giả chưa dễ chấp nhận Tỉnh Bách Nhiên đã "trở lại" với Lưu Văn.

Mới đây, các "thánh soi" lại phát hiện một chiếc áo mà Tỉnh Bách Nhiên mặc trong Đầu Xuân Tươi Sáng giống hệt mẫu mà Lưu Văn từng mặc trước đó. Từ đó mà netizen suy đoán nam diễn viên mang cả áo của bạn gái vào phim. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã nhiều lần dùng đồ đôi ngoài đời, nhưng việc diện đồ đôi khi quay phim Đầu Xuân Tươi Sáng thì lại khác và rất dễ bị cho là thiếu chuyên nghiệp.

Nam diễn viên bị nghi mặc đồ đôi với bạn gái lên phim.

Bởi dòng phim ngôn tình có đặc trưng riêng của nó, khán giả yêu thích phim sẽ chỉ muốn hai nhân vật nên duyên từ màn ảnh ra đời thực. Nếu diễn viên đã có nửa kia thì cũng nên hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân trong thời gian phim chiếu để người hâm mộ tập trung vào phim mà thôi. Nhưng Tỉnh Bách Nhiên đã phá vỡ quy luật ngầm này nên fan couple của Đầu Xuân Tươi Sáng mới bức xúc đến vậy.