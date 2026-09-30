Hoa hậu Jennifer Phạm trẻ khó tin tuổi 41, vợ Công Lý muốn kiếm nhiều tiền cho chồng

Hoa hậu Jennifer Phạm trẻ khó tin ở tuổi 41

Hoa hậu Jennifer Phạm vừa đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng trên trang cá nhân. Trong chùm ảnh, người đẹp mặc váy dài màu nâu chocolate, hai dây, tóc dài màu nâu sẫm xõa lệch một bên và đeo trang sức tối giản. Chiếc váy ôm sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng gọn gàng, phần váy rủ xuống còn giúp chị khéo léo khoe đôi chân dài.

Jennifer Phạm vừa hoàn thành chuyến đi dài hơi từ Tây Tạng, Trung Quốc đến Ladakh, Ấn Độ. Tuổi 41, chị vẫn giữ được hình thể săn chắc, vòng eo thon gọn. Đây là kết quả của việc duy trì lối sống lành mạnh và thói quen chơi thể thao của hoa hậu trong nhiều năm nay. Việc ưa mạo hiểm, thích khám phá (phượt mô tô, thám hiểm núi cao, đi bộ đường dài...) cũng đòi hỏi và góp phần thúc đẩy chị rèn luyện thể lực, sức bền và sự dẻo dai.

Hoa hậu Jennifer Phạm trẻ khó tin ở tuổi 41.

Vợ NSND Công Lý muốn kiếm nhiều tiền để tiêu cho chồng

Trên trang cá nhân, chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng ảnh tình cảm bên ông xã cùng chia sẻ: "Vậy là hết 9 tháng. Còn 3 tháng nữa hết năm. Mong cho con được nhiều tiền để có thể đưa chồng đi những nơi mình muốn. Con luôn làm việc cật lực chưa bao giờ lười nhác".

Thời gian qua, chị Hà duy trì công việc tiếp thị liên kết. Thời gian còn lại, chị chăm sóc Công Lý, đồng hành chồng trong quá trình hồi phục hậu đột quỵ. Chị vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của Công Lý đang phát triển theo hướng tích cực. Gần nhất, anh có thể tự đến tiệm cắt tóc ở gần chung cư nơi mình sống.

Vợ NSND Công Lý muốn kiếm nhiều tiền hơn để tiêu cho chồng.

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