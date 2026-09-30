Album ARIRANG của BTS trụ vững trên Billboard 200 suốt 6 tháng

Album phòng thu thứ 5 ARIRANG tiếp tục giúp BTS duy trì sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế khi có tuần thứ 27 góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong khi đó, ca khúc chủ đề SWIM vẫn giữ vị trí trong Top 10 Global Excl. U.S., cho thấy sức sống bền bỉ của sản phẩm sau nhiều tháng phát hành.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Billboard công bố ngày 29/9 (tính cho tuần ngày 3/10), ARIRANG của BTS đứng ở vị trí thứ 40 trên Billboard 200 - bảng xếp hạng những album phổ biến nhất tại thị trường Mỹ.

Trước đó, album này ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 trong bảng xếp hạng ngày 4/4 và duy trì ngôi đầu trong 3 tuần liên tiếp. Sau khoảng nửa năm phát hành, ARIRANG vẫn chưa rời khỏi bảng xếp hạng, nâng tổng số tuần hiện diện lên 27 tuần liên tiếp. Album cũng đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng Top Album Sales. Đáng chú ý, sức hút của ARIRANG không chỉ được thể hiện qua thành tích của cả album. Ca khúc chủ đề SWIM tiếp tục duy trì thứ hạng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Cụ thể, SWIM đứng thứ 22 trên Global 200 và thứ 7 trên Global Excl. U.S. - bảng xếp hạng tổng hợp dữ liệu streaming và doanh số nhạc số tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, ngoại trừ Mỹ. Đặc biệt, ca khúc từng ra mắt ở vị trí số 1 trên Global Excl. U.S. và hiện đã có 27 tuần liên tiếp nằm trong Top 10.

Ca khúc NORMAL, một trong những bài hát thuộc ARIRANG, cũng tiếp tục xuất hiện trên hai bảng xếp hạng nói trên, lần lượt ở vị trí 134 và 72. Những con số này cho thấy ARIRANG vẫn duy trì được sự hiện diện đáng kể sau nhiều tháng phát hành. Thay vì chỉ tạo hiệu ứng mạnh trong thời gian đầu, album tiếp tục giữ thứ hạng trên bảng xếp hạng chủ lực của thị trường Mỹ, trong khi ca khúc chủ đề duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Không chỉ có thành tích trên các bảng xếp hạng, BTS còn vừa ghi dấu tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. Tại MTV Video Music Awards 2026 diễn ra ngày 27/9 ở Los Angeles, nhóm giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục được đề cử với SWIM.

BTS nhận giải Song of the Year cho SWIM, đồng thời chiến thắng ở hai hạng mục Best K-Pop và Best Group. Việc giành trọn 3 giải trên tổng số 3 đề cử giúp nhóm tiếp tục bổ sung những thành tích đáng chú ý vào hành trình hoạt động quốc tế.

Sau khi trở lại với ARIRANG, BTS cũng đang bước vào một giai đoạn hoạt động quy mô lớn với chuyến lưu diễn thế giới cùng tên. Ngày 2/10, nhóm sẽ bắt đầu chặng Nam Mỹ bằng concert tại Bogotá, Colombia.

Từ vị trí số 1 Billboard 200 đến việc duy trì thứ hạng sau 27 tuần, ARIRANG đang cho thấy một hành trình tương đối bền bỉ trên thị trường quốc tế. Cùng với thành tích của SWIM và những chiến thắng tại MTV Video Music Awards 2026, sự trở lại của BTS tiếp tục được nối dài bằng những dấu mốc mới thay vì chỉ dừng lại ở hiệu ứng của một album mới phát hành.