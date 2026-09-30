Dàn sao Việt hội tụ mừng 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Theo đó, hai chương trình nghệ thuật gồm concert “Resonantia” và đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Hai chương trình diễn ra lần lượt vào ngày 24/10 và 14/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện, số 77 Hào Nam, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, concert “Resonantia” được xây dựng theo hướng thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm thanh nhạc kinh điển thế giới với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm trong sự kiện giới thiệu về hai chương trình. Ảnh: BTC

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chương trình quy tụ các giọng hát là giảng viên Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa cùng các gương mặt trẻ, trong đó có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp cùng nhiều nghệ sĩ khác.

“Resonantia” gồm hai phần, dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái của opera, operetta và musical. Trong chương trình, các tác phẩm của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky được giới thiệu bên cạnh sáng tác của nhiều nhà soạn nhạc khác. Điểm đáng chú ý của concert là sự chuyển động về màu sắc và cảm xúc, tạo nên một hành trình đa dạng thay vì tập trung vào một phong cách biểu diễn.

Đáng chú ý, Khoa Thanh nhạc đặt việc bán vé “Resonantia” trong mục tiêu tìm hiểu khả năng tiếp cận công chúng của dòng nhạc cổ điển. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết, Khoa muốn đo lường mức độ quan tâm và sự sẵn sàng mua vé của khán giả đối với một chương trình âm nhạc hàn lâm. Kết quả sẽ là cơ sở để Khoa điều chỉnh cách tổ chức, định hướng đầu tư và phát triển các chương trình trong những năm tiếp theo.

Trong khi đó, đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” là cuộc hội tụ của các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam. Chương trình gồm ba phần: “Những thanh âm còn mãi”, “Một miền ký ức” và “Những thanh âm tiếp nối”, lần lượt gợi lại những ca khúc gắn với lịch sử, quê hương, người thầy, tình yêu và đời sống đương đại.

Đêm nhạc quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc, trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp.

NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà và Nguyễn Trần Trung Quân cũng tham gia chương trình, tạo nên sự gặp gỡ giữa nhiều phong cách âm nhạc.

Poster chương trình "Những thanh âm ngân mãi". Ảnh: BTC

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” do PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Hà An là giám đốc âm nhạc, ca sĩ Ngọc Châm là đạo diễn sân khấu. Chương trình được dàn dựng theo hướng trang trọng nhưng gần gũi, trong đó những bản phối mới tạo màu sắc hiện đại cho các ca khúc cách mạng, thính phòng, dân gian và những bài hát quen thuộc.

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, hai chương trình cùng thể hiện những định hướng đào tạo chủ lực của Khoa trong 70 năm, từ âm nhạc hàn lâm châu Âu đến âm nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam. Qua đó, Khoa Thanh nhạc hướng tới việc thể hiện năng lực tổ chức, biểu diễn trong đời sống nghệ thuật đương đại, đồng thời từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.