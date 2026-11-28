Inter Miami là đội bóng sở hữu nhiều kinh nghiệm và tài năng ở các giải đấu cấp CLB và quốc tế, đặc biệt họ có Lionel Messi vẫn không ngừng tỏa sáng ở tuổi 40. Tuy nhiên, trong trận đấu play off vào cuối tuần trước, ngày mà Lionel nhận Chiếc Giày Vàng MLS lần thứ 2 liên tiếp, Inter Miami đã sai sót trong rất nhiều tình huống, dẫn đến thất bại 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà trước Columbus Crew. Thất bại ở lượt đi là trận thua tệ nhất của CLB trong giai đoạn hậu mùa giải. Và nếu Inter Miami lặp lại những gì đã xảy ra ở trận đấu cuối tuần trước, tình hình của họ có thể còn “thê thảm” hơn ở lượt đấu thứ 2. Điều đáng lo ngại là đội bóng của HLV Kily Gonzalez chưa bao giờ thắng trận thứ hai trong một loạt trận play-off MLS theo thể thức ba trận thắng hai. Chưa kể, Herons đã để thủng lưới tổng cộng 6 bàn trong 2 trận đấu gần nhất gặp các đối thủ thuộc MLS và vẫn chưa thể đánh bại một câu lạc bộ MLS nào trong một trận đấu loại trực tiếp mùa này. Đội bóng áo hồng cũng đã thua 4 trong 5 lần thi đấu vòng play-off trên sân khách. Và lần tái đấu với Columbus Crew cũng không ngoại lệ.

Columbus Crew bước vào lượt trận thứ 2 gặp Inter Miami với sự hưng phấn cao độ. Bởi trong chuyến làm khách cuối tuần trước, họ đã tận dụng những sai sót trong phòng ngự của Inter Miami để bất ngờ giành chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân đội bóng của David Beckham. Ở trận đấu đó, Columbus Crew đã khai thác triệt để những điểm yếu trong đội hình Inter Miami, ghi bàn ở 3 trong 5 pha dứt điểm trúng khung thành và đẩy đối thủ vào thế khó trước trận đấu thứ hai. Thời điểm này, đội bóng của HLV Laurent Courtois đang có phong độ ghi bàn khá tốt, khi họ ghi 3 bàn thắng trở lên ở 4 trong 5 trận đấu gần nhất gặp các đối thủ thuộc MLS. Cùng với đó hàng thủ cũng cực kỳ ổn định, khi Columbus Crew giữ sạch lưới 3 trận trong số đó. Những yếu tố trên báo hiệu cho Lionel Messi và các đồng đội sẽ có một thử thách muôn vàn khó khăn trong màn tái đấu với Columbus Crew ở lượt trận thứ 2. Và đúng như dự báo, Columbus Crew nhẹ nhàng đánh bại Inter Miami ở lượt trận thứ 2.

Trong trận cầu buộc phải chiến thắng để đưa cặp đấu đến lượt đấu thứ 3, Inter Miami dồn hết mọi hy vọng vào ngôi sao sáng nhất của mình - Lionel Messi. Tuy nhiên, trong ngày El Pulga không thể tỏa sáng như kỳ vọng, Inter Miami đã phải trả giá đắt ở trận tái đấu với Columbus Crew. Dù nỗ lực tìm kiếm chiến thắng để níu kéo hy vọng sau thất bại ở lượt trận đầu tiên của loạt trận knock-out, đội bóng áo hồng lại gục ngã đúng vào phút bù giờ 90+2 đầy nghiệt ngã. Bàn thắng định mệnh ở những giây cuối cùng của Columbus Crew đã chính thức khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương MLS 2026 của Messi cùng các đồng đội.