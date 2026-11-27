Real Madrid có thể kiếm nhiều tiền nhất ở Champions League sau vòng phân hạng.

Theo Marca, thành tích ấn tượng tại Champions League mùa này giúp Real Madrid dẫn đầu danh sách những CLB kiếm được nhiều tiền nhất. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chắc chắn giành quyền tham dự vòng play-off tranh vé vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Jose Mourinho là kết thúc vòng phân hạng trong top 8 để giành vé thẳng vào vòng 16 đội.

Về mặt tài chính, Real Madrid thu về hơn 29 triệu euro từ Champions League mùa này. Trong đó, 18,62 triệu euro là khoản tiền thưởng cố định dành cho các đội tham dự, còn 10,5 triệu euro đến từ thành tích thi đấu. UEFA trả 2,1 triệu euro cho mỗi chiến thắng.

Đáng chú ý, sau khi PSG bị Roma cầm hòa, Real Madrid trở thành đội duy nhất toàn thắng tại vòng phân hạng.

Ba trận còn lại gặp Arsenal, LASK và Shakhtar sẽ mang đến cơ hội gia tăng đáng kể nguồn thu cho đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez. Nếu giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, Real Madrid nhận thêm 11 triệu euro. Một vị trí trong top 8 còn giúp họ được thưởng thêm 2 triệu euro.

Ngoài ra, mỗi chiến thắng trong ba trận cuối mang về 2,1 triệu euro, trong khi một trận hòa có giá trị 700.000 euro. Đội đứng đầu vòng phân hạng còn nhận khoản thưởng 9,9 triệu euro, dù đây được xem là mục tiêu khó khăn hơn.

Tính tổng cộng, Real Madrid đang cạnh tranh khoản tiền lên tới 31,2 triệu euro trong ba lượt trận cuối, cao hơn nhiều tổng số tiền 29,1 triệu euro họ đã kiếm được cho đến thời điểm hiện tại.

Con số này chưa bao gồm nguồn thu từ hệ thống phân phối bản quyền truyền hình mới của UEFA, được gọi là "trụ cột giá trị". Cơ chế tính đến thành tích của các CLB trong 5 và 10 năm gần nhất, đồng thời xét quy mô thị trường truyền hình. Real Madrid được cho là một trong những đội hưởng lợi lớn nhất, với khoản thu khoảng 40 triệu euro.

Nếu tiến sâu hơn, đội bóng Tây Ban Nha còn có thể nhận 12,5 triệu euro khi vào bán kết, 18,5 triệu euro nếu vào chung kết và 25 triệu euro cho chức vô địch Champions League.