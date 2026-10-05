Hyeri hé lộ hình ảnh mặc váy cưới

Trong những bức ảnh vừa được công bố, Hyeri tạo dáng đầy cuốn hút khi diện chiếc váy cưới được đính kết cầu kỳ bằng những hạt cườm và đá pha lê sang trọng. Sự kết hợp giữa phần chân váy xòe bồng bềnh và phần thân trên thiết kế kiểu corset giúp tôn lên vóc dáng, mang lại vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa thanh lịch.

Đặc biệt, thiết kế trễ vai khéo léo khoe trọn đường nét bờ vai, làm nổi bật phần xương quai xanh và vùng cổ thanh tú của cô. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng chiếc vương miện lấp lánh, gợi liên tưởng đến hình ảnh một cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại.

Kiểu tóc của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý. Việc búi tóc gọn gàng kết hợp cùng vài lọn tóc buông lơi tự nhiên quanh gương mặt đã mang lại vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa trong trẻo. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn, tạo sự tương phản thú vị với bộ váy lộng lẫy càng làm tôn lên những đường nét gương mặt đầy cuốn hút của cô.

Những bức ảnh toàn thân đã phô diễn trọn vẹn độ bồng bềnh đầy ấn tượng của chiếc váy. Ngay cả khi không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng ánh mắt hướng về ống kính của Hyeri cũng đủ khơi gợi khí chất của một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Trong năm nay, Hyeri đã góp mặt trong bộ phim truyền hình Dream to Youvà chương trình thực tế Agents of Mystery (Mùa 2) trên Netflix, đồng thời hoàn thành thành công chuỗi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại châu Á. Cô cũng đang tích cực chuẩn bị cho sự ra mắt của chương trình thực tế về thời trang, mang tên Style Wars.