Lisa (BLACKPINK) đang muốn phô diễn điều gì?

Vào ngày 5/10, Lisa đã đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội. Trong những bức hình này, cô tạo nhiều dáng khác nhau khi diện bộ trang phục siêu ngắn màu đỏ rượu vang, nổi bật với các chi tiết trang trí bằng vàng đầy ấn tượng. Thiết kế độc đáo giúp khéo léo khoe trọn vòng eo và đường cong cơ thể, càng làm tôn lên vóc dáng thon gọn của cô.

Đặc biệt, bộ trang phục ngắn, vừa đủ để lộ đường cong hông đã thu hút mọi ánh nhìn. Lisa khoe trọn đôi chân dài, khi thực hiện những tư thế táo bạo như nhấc một chân hay ngồi xổm trên sàn. Trong một bức ảnh khác, cô tạo dáng khi đang ngồi trên xe, diện trang phục kiểu áo bra-top phối màu đen - vàng cùng áo khoác lông. Sự kết hợp giữa ánh đèn rực rỡ và dàn thiết bị DJ đã tạo nên một bầu không khí đầy cuồng nhiệt và phóng khoáng.

Sự hiện diện của Lisa trên sân khấu cũng ấn tượng không kém. Khí chất đặc trưng của cô 'tỏa sáng' khi cô biểu diễn ở khoảng cách rất gần với khán giả. Từ bộ trang phục siêu ngắn rất táo bạo cho đến những tư thế đầy tự tin, phong cách độc đáo và mạnh mẽ của Lisa thực sự thu hút mọi sự chú ý.

Trong khi đó, bộ phim tài liệu Always Lalisa đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF).