200 fan dự đám cưới ca sĩ Hoài Lâm, cô dâu Ngọc Trinh đeo vàng kín cổ

Sáng 5/10, nhà gái rộn ràng đón chú rể Hoài Lâm. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, dòng họ 2 bên thống nhất làm lễ gia tiên nhà gái trong phạm vi gia đình, còn bạn bè, đồng nghiệp sẽ chung vui tại tiệc cưới ngày 6/10 ở nhà trai diễn ra ở tỉnh Vĩnh Long.

Chuyên gia trang điểm Tuyết Minh - người đồng hành cùng cô dâu, chú rể từ buổi chụp ảnh cưới đến ngày vu quy - chia sẻ với phóng viên VietNamNet ê-kíp có mặt tại nhà cô dâu từ 4h30 sáng 5/10 để trang điểm cho Ngọc Trinh và mẹ cô. Theo chị, buổi lễ chỉ gói gọn trong vòng người thân bên nhà gái.

Cổng cưới của cặp đôi được nhà gái trang hoàng khi kết hoa đỏ, trắng xen sắc xanh lá. Tấm bảng chào khách ghi tên "Ngọc Trinh & Tuấn Lộc" - Tuấn Lộc là tên thật của Hoài Lâm.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong ngày vui.

Cô dâu Ngọc Trinh chọn váy cưới cúp ngực đính đá, xòe nhiều tầng, búi tóc cao cài hoa pha lê và cầm bó hoa trắng. Điểm gây chú ý nhất là bộ trang sức vàng gồm nhiều chiếc kiềng xếp lớp quanh cổ, mặt dây chuyền lớn cùng các vòng tay đeo chồng lên nhau, đều là quà của cha mẹ 2 bên. Theo phong tục miền Tây, mẹ cô dâu dặn dò con gái trước giờ về nhà chồng.

Hoài Lâm diện vest đen, thắt cà vạt tối màu. Suốt buổi lễ, nam ca sĩ liên tục cười tươi, ân cần chăm sóc vợ khi đón khách vào tiệc. Anh còn nắm tay Ngọc Trinh hát ca khúc Rồi tới luôn của Hồ Phi Nal.

Tối cùng ngày, nhiều hình ảnh đời thường của Hoài Lâm trong tiệc nhóm họ ở nhà riêng cũng được anh chia sẻ. Anh mặc áo thun đen, quần jeans, đi dép lê, thoải mái chụp ảnh cùng các cô dì trong họ dưới rạp cưới. Sân khấu nhà trai được dựng rạp vải trắng - đỏ, treo đèn chùm, màn LED trình chiếu ảnh cưới áo dài đỏ và bộ ảnh ngoại cảnh của cặp đôi.

Hoài Lâm trong tiệc ở nhà riêng.

Theo chị Tuyết Minh, cô dâu không giấu sự hồi hộp trước tiệc cưới ngày 6/10 bởi nhà trai mời rất đông khách. Riêng người hâm mộ đã khoảng 200 người, trong đó có những fan từ Hà Nội vào dự. Khách mời nghệ sĩ có diễn viên Bạch Công Khanh, ca sĩ TiTi - cựu trưởng nhóm HKT, rapper Billy cùng nhiều đồng nghiệp khác của Hoài Lâm.

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, ở nhà thường gọi là Thư. Cô cùng quê Vĩnh Long, kém Hoài Lâm 9 tuổi, không hoạt động nghệ thuật mà làm nghề bán hàng online.

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Năm 2014, anh đăng quang Gương mặt thân quen khi mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành ca sĩ đắt show trong nước lẫn hải ngoại.

Giai đoạn 2017-2019, nam ca sĩ trải qua nhiều biến cố về sức khỏe tinh thần và đời sống riêng khi cuộc hôn nhân với Cindy Lư - cháu gái NSƯT Bảo Quốc - đổ vỡ. Anh dừng ca hát, về quê điều trị. Năm 2020, Hoài Lâm trở lại với bản hit Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, giành giải Cống hiến hạng mục Ca khúc của năm và giải Làn Sóng Xanh.

Những năm gần đây, nam ca sĩ chủ yếu sống ở Vĩnh Long, được cha mẹ chăm sóc và hát tại các phòng trà. Từ khi công khai chuyện cưới hỏi, anh cởi mở hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên bà xã, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Hoài Lâm chăm sóc vợ:

Ảnh: FBNV, video: Tuyết Minh