Lê Phương hạnh phúc vì gặp lại mối duyên đẹp sau 9 năm

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình lẫn sân khấu. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn được khán giả yêu mến bởi sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề và hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân.

Mới đây, Lê Phương có những chia sẻ đầy cảm xúc về niềm hạnh phúc sau 9 năm kể từ ngày cô tham gia diễn xuất trong vở kịch sân khấu Tiên Nga. Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục có cơ hội nối lại mối duyên đặc biệt với sân khấu khi được nghệ sĩ Thành Lộc tin tưởng, giao vai chính trong vở kịch Giáng Hương.

Lê Phương hạnh phúc khi gặp lại duyên đẹp sau 9 năm.

Lê Phương xúc động bày tỏ: "2017, Phương đã sống trong ánh sáng rực rỡ của Tiên Nga. 2026, với sự yêu thương và nâng đỡ của Anh Thành Lộc, Phương may mắn được trở thành 'Giáng Hương thứ thiệt, chứ không phải là đồ mạ!'".

Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ đàn anh trong nghề. Với cô, đây không chỉ là một vai diễn mà còn là dấu son đáng nhớ trên hành trình hoạt động nghệ thuật. "Biết ơn anh vì đã tin tưởng em trọn vẹn, để em có thêm một dấu son trong hành trình làm nghề", Lê Phương tâm sự.

Theo nữ diễn viên, việc đảm nhận một vai diễn kinh điển cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn. Để có thể hóa thân trọn vẹn thành Giáng Hương, cô đã dành nhiều thời gian tập luyện trên sàn diễn, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, vun vén từ các nghệ sĩ và thành viên trong đoàn.

"Một vai diễn kinh điển là một trách nhiệm vô cùng lớn. Ngoài những ngày tháng nỗ lực trên sàn tập, Giáng Hương còn được vun vén bằng rất nhiều yêu thương của cô chú, anh chị em trong đoàn!", cô chia sẻ.

Lê Phương cùng nghệ sĩ Thành Lộc.

Bên cạnh những phút giây thăng hoa trên sân khấu, Lê Phương cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn những thiếu sót trong quá trình thể hiện nhân vật. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ tiếp thu những góp ý để từng bước thay đổi, hoàn thiện vai diễn hơn trong những lần xuất hiện tiếp theo.

"Ranh giới giữa đau buồn và hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Người ta cười tại lòng bất lực, khóc vì hạnh phúc quá nhiều. Và dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể tránh được thiếu sót", Lê Phương bộc bạch.

Lê Phương đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thân, đồng nghiệp và khán giả đã dành tình cảm, sự sẻ chia cho mình trong những ngày nhiều cảm xúc. Lê Phương cho rằng việc nhìn nhận những thiếu sót cũng là cách để cô hiểu hơn về hành trình mình đang đi, biết trân trọng những điều đã có và tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Chia sẻ của Lê Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời động viên cho nữ diễn viên khi cô có cơ hội trở lại sân khấu với một vai diễn đặc biệt sau 9 năm. Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự chờ đợi, tò mò về cách Lê Phương thể hiện nhân vật Giáng Hương, đồng thời đánh giá cao sự cầu thị và nghiêm túc của cô khi đứng trước một vai diễn kinh điển.

Lê Phương được nhiều khán giả yêu mến, ủng hộ.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên tiếp tục dành nhiều thời gian cho công việc, đặc biệt là quá trình chuẩn bị cho vai diễn trên sân khấu. Dù đã có nhiều năm làm nghề, Lê Phương vẫn giữ tâm thế của một người diễn viên luôn muốn học hỏi. Những chia sẻ của cô cho thấy nữ diễn viên không xem một vai diễn là đích đến, mà coi mỗi nhân vật là một hành trình để thử thách bản thân và trưởng thành hơn.

Với Giáng Hương, Lê Phương đang có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Sau 9 năm kể từ Tiên Nga, mối duyên với sân khấu được nối lại bằng một vai diễn kinh điển và sự tin tưởng của nghệ sĩ Thành Lộc. Đây cũng được xem là một chương mới đáng chờ đợi trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên.

Lê Phương có chồng là hậu phương vững chắc.