Ngọc Trinh đeo vàng 'đỏ tay' trong đám cưới

Sáng 5/10, hình ảnh trong lễ vu quy của ca sĩ Hoài Lâm và Ngọc Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Hôn lễ diễn ra tại quê cô dâu ở Vĩnh Long, với sự góp mặt chủ yếu của gia đình và người thân hai bên.

Trong ngày trọng đại, Ngọc Trinh diện váy cưới trắng bồng bềnh, phần thân váy được đính kết cầu kỳ. Cô dâu lựa chọn kiểu tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ nữ tính.

Đáng chú ý, Ngọc Trinh nhận nhiều sính lễ bằng vàng từ gia đình, gồm kiềng, vòng cưới và nhẫn. Hình ảnh cô dâu đeo nhiều trang sức vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong đám cưới tổ chức ở quê nhà.

Sánh đôi cùng bà xã, Hoài Lâm diện suit đen. Nam ca sĩ liên tục nở nụ cười khi đứng cạnh vợ và chủ động thể hiện những cử chỉ tình cảm trong buổi lễ. Cả hai khá thoải mái trước ống kính.

Theo kế hoạch, lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh với sự tham dự của một số nghệ sĩ Việt sẽ diễn ra ngày 6/10 tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, là vợ của Hoài Lâm. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên thông tin về đời tư khá hạn chế và ít xuất hiện trước truyền thông.

Tháng 9/2026, Hoài Lâm bất ngờ công khai hình ảnh cưới. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục chú rể, trong khi Ngọc Trinh diện váy cưới trắng. Động thái này gây chú ý bởi trước đó cả hai khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng quê Vĩnh Long, chênh nhau 9 tuổi. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh thường xuất hiện với phong cách nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng.

Sau khi công khai chuyện cưới hỏi, Hoài Lâm thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên bà xã. Cặp đôi từng xuất hiện trong các khoảnh khắc cầu hôn, ảnh cưới và đời thường. Nam ca sĩ cũng dành nhiều lời tình cảm cho người bạn đời, cho thấy cả hai đã có sự chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.