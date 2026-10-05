Mẫu nam Lê Tiến Đạt tỏa sáng cùng bộ sưu tập đậm bản sắc Việt

Tại không gian mở ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Tiến Đạt cùng dàn 45 người mẫu đã tham gia thể hiện và quảng bá bộ sưu tập (BST) "Ngọc hạc vương uyển" của nhà thiết kế (NTK) Thạch Linh.

Lê Tiến Đạt gây ấn tượng khi xuất hiện với vai trò đại sứ BST "Ngọc hạc vương uyển"

BST lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh cao, bản lĩnh của người phụ nữ Á Đông, điểm nhấn xuyên suốt các thiết kế là hình ảnh chim hạc - biểu tượng cho sự kiên cường và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Từng đường nét, phom dáng và chất liệu đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nét cổ điển truyền thống và tinh thần hiện đại.

Xuất hiện trên sân khấu, Lê Tiến Đạt thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong thiết kế áo dài cách tân màu trắng điểm xuyết họa tiết chim hạc thêu tỉ mỉ.

Dù trình diễn trước lượng lớn khán giả cùng du khách quốc tế, chàng trai 16 tuổi vẫn giữ được từng bước đi vững chãi, nhịp nhàng và biểu cảm điềm tĩnh. Sự tiết chế trong động tác cùng khí chất tự nhiên đã giúp Đạt tôn lên trọn vẹn phom dáng trang phục và ý niệm văn hóa mà NTK Thạch Linh gửi gắm.

Lê Tiến Đạt cùng dàn 45 người mẫu đã tham gia thể hiện và quảng bá BST "Ngọc hạc vương uyển" của NTK Thạch Linh

Chia sẻ về trải nghiệm này, Lê Tiến Đạt cho biết việc khoác lên mình và trình diễn những thiết kế mang tinh thần dân tộc là một niềm tự hào lớn, giúp bản thân có cơ hội tiếp cận và lan tỏa giá trị truyền thống theo một cách trẻ trung, gần gũi hơn.

Đáng chú ý, em gái của Lê Tiến Đạt là mẫu nhí Alina Le cũng tham gia trình diễn BST “Ngọc hạc vương uyển”.

Sinh ngày 12.8.2010, Lê Tiến Đạt hiện là một gương mặt trẻ gây chú ý nhờ sự chủ động rèn luyện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Em gái của Lê Tiến Đạt là mẫu nhí Alina Le cũng tham gia trình diễn BST “Ngọc hạc vương uyển”

Ở lĩnh vực âm nhạc, Tiến Đạt từng 2 lần giành giải Nhất tại Festival Piano do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức. Cùng với năng khiếu đàn piano, Đạt còn dành tình yêu cho thể thao. Không chỉ chơi bóng đá và bóng rổ, Đạt còn tập luyện và đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên MMA.

Lê Tiến Đạt thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong thiết kế áo dài cách tân màu trắng điểm xuyết họa tiết chim hạc thêu tỉ mỉ

Công việc hướng dẫn võ thuật đòi hỏi Đạt phải rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn cũng như tinh thần trách nhiệm.

Bên cạnh nghệ thuật và thể thao, Tiến Đạt còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Nền tảng ngoại ngữ giúp chàng trai trẻ dễ dàng hòa nhập và tự tin khi tham gia các sự kiện văn hóa, thời trang mang tính quốc tế.

Sự xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội trong vai trò đại sứ bộ sưu tập của NTK Thạch Linh là một trải nghiệm đáng nhớ, tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành của Lê Tiến Đạt trên hành trình phát triển.