Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group

Ngày 5/10, đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Sun Group với vai trò Phó tổng giám đốc Tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Việc đảm nhiệm vị trí mới diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Phụ trách khối điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn

Theo thông tin được công bố, tại Sun Group, ông Đỗ Thanh Hải sẽ trực tiếp phụ trách khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực đang được tập đoàn này tăng cường đầu tư trong những năm gần đây.

Sun Group hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hạ tầng, hàng không, y tế và nghệ thuật.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ảnh: NVCC

Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tập đoàn đã thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra) từ năm 2017, đồng thời tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, lễ hội và sự kiện nghệ thuật tại các điểm đến do doanh nghiệp đầu tư.

Đáng chú ý, Sun Group cũng đang mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp điện ảnh với kế hoạch đầu tư một phim trường có quy mô khoảng 279 ha tại đại đô thị Urban City ở Ninh Bình.

Việc một nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất phim, truyền hình và quản lý nội dung như ông Đỗ Thanh Hải đảm nhiệm khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn diễn ra trong bối cảnh Sun Group gia tăng hiện diện trong lĩnh vực văn hóa, giải trí và điện ảnh.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với truyền hình

Ông Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Ông từng được đào tạo chuyên môn về truyền hình tại Học viện Deutsche Welle, Đức.

Tên tuổi của ông gắn với nhiều bộ phim truyền hình như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Nhà có ba chị em cùng các chương trình quen thuộc như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm - Táo quân và Thư giãn cuối tuần.

Trước khi tham gia ban lãnh đạo VTV, ông Đỗ Thanh Hải có nhiều năm giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tháng 9/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VTV.

Ngày 2/10/2026, VTV công bố Quyết định số 398-QĐNS/TW của Ban Bí thư, theo đó ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026.

Bốn ngày sau thời điểm chính thức nghỉ công tác tại VTV, ông Đỗ Thanh Hải bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới tại Sun Group.