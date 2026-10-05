9 nàng mỹ nhân đẹp nhất phim Kim Dung

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, những bóng hồng không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc. Người là cao thủ võ lâm, người sở hữu trí tuệ hơn người, có người lại bị chính vẻ đẹp của mình đẩy vào những bi kịch không thể thoát khỏi. Dưới đây là 9 mỹ nhân tiêu biểu với những câu chuyện riêng.

1. Hương Hương Công Chúa - Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Tên thật là Kha Tư Lệ, Hương Hương Công Chúa được Kim Dung xây dựng như một tuyệt sắc giai nhân. Nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết đến mức khiến Càn Long say mê và nhiều người không thể rời mắt. Nàng yêu Trần Gia Lạc, thủ lĩnh Hồng Hoa Hội, nhưng tình yêu bị quyền lực và những biến cố chính trị chia cắt. Cuối cùng, Hương Hương Công Chúa chọn cái chết để bảo vệ tình yêu và sự trong sạch của mình.

2. Tiểu Long Nữ - Thần Điêu Hiệp Lữ

Tiểu Long Nữ sống tại Cổ Mộ, có tính cách thanh lãnh, trong sáng và gần như tách biệt với thế tục. Nàng sở hữu võ công cao cường, tinh thông Ngọc Nữ Tâm Kinh và nhiều tuyệt kỹ Cổ Mộ phái. Chuyện tình với Dương Quá từng bị giang hồ dị nghị vì quan hệ sư đồ. Sau nhiều lần chia ly, cả hai vẫn lựa chọn ở bên nhau. Tiểu Long Nữ cuối cùng trở thành biểu tượng cho tình yêu thủy chung trong thế giới Kim Dung.

3. Vương Ngữ Yên - Thiên Long Bát Bộ

Vương Ngữ Yên được ví như “thần tiên tỷ tỷ” bởi vẻ đẹp tuyệt trần. Nàng không giỏi võ công nhưng lại thuộc lòng kinh sách võ học, có thể nhận ra chiêu thức và cách phá giải của nhiều môn phái. Vương Ngữ Yên dành tình cảm cho Mộ Dung Phục nhưng không được đáp lại. Trong khi đó, Đoàn Dự yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cuộc đời nàng vì thế gắn với một mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm.

4. Hoàng Dung - Anh Hùng Xạ Điêu

Hoàng Dung không chỉ đẹp mà còn nổi tiếng bởi trí thông minh, sự tinh quái và khả năng ứng biến. Là con gái Hoàng Dược Sư, nàng sở hữu kiến thức võ học đáng nể và về sau trở thành bang chủ Cái Bang. Hoàng Dung gặp Quách Tĩnh khi chàng còn chất phác, ngây ngô. Hai người dần yêu nhau, kết hôn và cùng bảo vệ Tương Dương. Nàng cũng là một trong những nhân vật nữ hiếm hoi có thể vừa làm quân sư vừa trực tiếp tham gia những trận chiến lớn.

5. Triệu Mẫn - Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Triệu Mẫn là quận chúa Mông Cổ, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng trí tuệ và bản lĩnh chính trị. Nàng không phải kiểu mỹ nhân chỉ đứng phía sau nam chính mà thường trực tiếp thao túng tình thế. Triệu Mẫn ban đầu đứng ở phía đối lập với Trương Vô Kỵ, nhưng sau những lần đối đầu, nàng dần yêu chàng. Tình yêu khiến Triệu Mẫn từ bỏ nhiều lợi ích và lựa chọn đồng hành với Trương Vô Kỵ.

6. Nhậm Doanh Doanh - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Nhậm Doanh Doanh là Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, con gái Nhậm Ngã Hành. Nàng vừa xinh đẹp, vừa thông minh, có võ công cao cường và đặc biệt giỏi âm luật. Nhậm Doanh Doanh yêu Lệnh Hồ Xung bằng tình cảm sâu sắc. Nàng từng chấp nhận hy sinh danh dự và tự do để cứu người mình yêu. Cuối cùng, hai người rời xa tranh đấu giang hồ và sống cuộc đời tiêu dao.

7. Quách Tương - Thần Điêu Hiệp Lữ

Quách Tương là con gái Quách Tĩnh và Hoàng Dung, được gọi là “Tiểu Đông Tà”. Nàng thông minh, phóng khoáng, thích phiêu bạt và có cá tính rất khác chị gái Quách Phù. Quách Tương dành tình cảm đơn phương cho Dương Quá. Dù biết khó có thể đến với chàng, nàng vẫn giữ tình cảm ấy. Sau này, Quách Tương sáng lập phái Nga Mi, trở thành một nhân vật quan trọng của võ lâm.

8. Lý Mạc Sầu - Thần Điêu Hiệp Lữ

Lý Mạc Sầu từng là sư tỷ của Tiểu Long Nữ tại Cổ Mộ. Nàng vốn có tình cảm sâu nặng với Lục Triển Nguyên nhưng bị phụ bạc, từ đó trở nên cực đoan và biến thành “Xích Luyện Tiên Tử”. Lý Mạc Sầu sở hữu võ công đáng gờm, nổi tiếng với Băng Phách Ngân Châm và Ngũ Độc Thần Chưởng. Vẻ đẹp sắc lạnh cùng cuộc đời bi kịch khiến nàng trở thành một trong những nữ phản diện đáng nhớ nhất Kim Dung.

9. A Cửu - Bích Huyết Kiếm

A Cửu, tức Trường Bình Công Chúa, là con gái Sùng Trinh Đế. Nàng được Kim Dung xây dựng với vẻ đẹp dịu dàng, đồng thời có tài võ nghệ và âm luật. A Cửu yêu Viên Thừa Chí nhưng cuộc đời bị cuốn vào biến động cuối thời Minh. Sau khi Viên Thừa Chí ra hải ngoại, nàng lựa chọn xuất gia, trở thành một nhân vật mang màu sắc bi thương. Đáng chú ý, A Cửu còn xuất hiện thoáng qua trong Lộc Đỉnh Ký.

Chín mỹ nhân, chín vẻ đẹp và chín số phận khác nhau. Có người dùng nhan sắc để trở thành biểu tượng, có người dùng trí tuệ và võ công để tạo vị trí trong giang hồ, nhưng điểm chung là họ đều khiến thế giới Kim Dung trở nên đa sắc và khó quên.