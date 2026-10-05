'Căn nhà không mái che': Khi người trẻ tìm thấy sự đồng hành giữa những khác biệt

Chiều 5/10 tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ra mắt Căn nhà không mái che, với sự tham dự của ê kíp, dàn diễn viên và đông đảo phóng viên báo chí.

Ê kíp và dàn diễn viên 'Căn nhà không mái che' tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội.

Lấy bối cảnh vùng Trung du Bắc Bộ những năm 2010, phim kể về những người lao động bình dị, trong đó nổi bật là câu chuyện của những đứa trẻ thuộc hai gia đình. Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Thu Hà, Minh Xỉu, Phú Quý, Khánh An, Nam Việt, Sơn Tùng, cùng Duy Hưng, Phan Minh Huyền, NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương.

Từ xa lạ đến đồng hành

Thơ, Khang, Triết và Mai không cùng huyết thống nhưng trở thành anh chị em khi cha mẹ quyết định xây dựng một gia đình mới.

Ở tuổi 16, Thơ sớm hiểu giá trị đồng tiền, biết chắt chiu và xoay xở để san sẻ gánh nặng với mẹ. Khang là cậu em lạc quan, sống tình cảm. Triết thông minh, nhạy cảm nhưng lo sợ bố có tình cảm mới sẽ quên người mẹ đã mất. Mai cá tính, điệu đà và quen được chiều.

Sống chung khiến những đứa trẻ không tránh khỏi hậm hực, soi xét và va chạm. Nhưng chính quá trình ấy giúp chúng dần nhìn thấy phía sau những khác biệt là những nỗi lo và tổn thương giống nhau.

Poster phim 'Căn nhà không mái che'.

Từ chỗ xa lạ, Thơ, Khang, Triết và Mai học cách quan tâm, bảo vệ và gắn bó. Câu chuyện cũng đặt ra một cách nhìn về tình thân: Sự gắn kết không chỉ đến từ huyết thống mà còn được tạo nên bằng những điều con người lựa chọn làm cho nhau.

Huyền Lizzie cùng các diễn viên nhí trong phim.

Bên cạnh đó là tình bạn của Thơ, Sơn và Hùng. Một người học giỏi nhưng thực tế, một lớp trưởng giỏi giang, ôn hòa và một cậu học trò nhà giàu chán học trở thành “ba bạn cùng tiến”.

Ba người khác biệt về tính cách và hoàn cảnh nhưng cùng thúc đẩy nhau tiến bộ, ở cạnh nhau khi người kia hoang mang và cùng hướng tới tương lai. Tuyến nhân vật này do các diễn viên trẻ Thu Hà, Nam Việt và Sơn Tùng đảm nhận.

Những màn “lột xác” của diễn viên

Căn nhà không mái che cũng đánh dấu lần đầu Duy Hưng và Phan Minh Huyền đóng cặp. Duy Hưng vào vai Toản, người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, trong khi Phan Minh Huyền hóa thân thành Hạnh người phụ nữ bán rau, hái chè, nuôi lợn gà để chăm hai con.

Đây là lần hiếm hoi Phan Minh Huyền rời hình ảnh sang trọng, hiện đại quen thuộc để vào vai một phụ nữ lao động nông thôn. Nữ diễn viên cho biết ban đầu cô khá đắn đo vì chưa từng thử sức với dạng vai này.

Các diễn viên 'Căn nhà không mái che' trả lời phỏng vấn tại sự kiện.

“Nhưng khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, tôi đọc một lèo hết luôn vì câu chuyện rất hấp dẫn, càng đọc càng bị cuốn vào. Sáng hôm sau, tôi trả lời đạo diễn rằng mình nhận vai. Với tôi, đây thực sự là một thử thách rất lớn”, cô chia sẻ.

Để nhân vật khác biệt với hình ảnh quen thuộc, ê kíp tạo thêm một vết bớt trên gương mặt Hạnh. Phan Minh Huyền cho biết, ban đầu tạo hình vẫn khiến cô “trông xinh quá”, chưa thực sự phù hợp với nhân vật.

“Nhân vật đẹp ở tính cách, ở cảm xúc nên vết bớt ấy không làm cô ấy xấu đi”, nữ diễn viên nói.

Cô cũng từng mong muốn được đóng cùng Duy Hưng và cho rằng, lối diễn tự nhiên của đồng nghiệp tạo cho mình áp lực phải tìm được sự chân thật khi kết hợp.

“Tôi thích nét diễn của anh ấy vì rất đời, rất tự nhiên. Điều đó cũng tạo cho tôi áp lực, bởi cách diễn của Duy Hưng rất đời, buộc tôi phải tìm được sự tự nhiên và chân thật khi diễn cùng anh”, Phan Minh Huyền chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện về các nhân vật, phim tái hiện không gian trung du Bắc Bộ với đồi chè, chợ quê, nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian. Những hình ảnh này tạo nên thế giới gần với ký ức tuổi thơ của một thế hệ.

Qua những mối quan hệ trong phim, người trẻ không chỉ học cách trưởng thành mà còn học cách sống cùng những người khác mình. Từ tình bạn đến tình thân, sự đồng hành được hình thành qua những lần sẻ chia, bảo vệ và cùng nhau vượt qua va vấp.

Căn nhà không mái che do đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện, chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, vào 20h thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần.