Doãn Quốc Đam diễn như lên đồng phân cảnh đánh Huyền Lizzie trong phim mới

Tại họp báo ra mắt phim Căn nhà không mái che chiều 5/10 tại Hà Nội, nhiều trích đoạn nổi bật trong phim sắp lên sóng lần đầu được giới thiệu. Dù không xuất hiện ở họp báo song Doãn Quốc Đam gây chú ý khi vào vai người chồng vũ phu của Huyền Lizzie với phân đoạn bạo hành vợ khiến người xem xót xa. Huyền Lizzie nói bạn diễn đánh thật còn hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương tiết lộ Doãn Quốc Đam diễn như lên đồng.

Cảnh diễn của Doãn Quốc Đam.

Đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ Doãn Quốc Đam luôn tạo bất ngờ cho chính mình chứ không chỉ cho bạn diễn. Vai tuy không dài nhưng khi đã nhận anh luôn tính toán kỹ. Cảnh anh diễn như lên đồng khi ném mâm vào lưng, nhét cơm vào miệng Huyền Lizzie khiến cả ê-kíp dựng tóc gáy vì khác hoàn toàn lúc tập. "Anh Đam hiểu mình nên làm gì để chỉ 1 cảnh đã tạo sức hút", Phạm Gia Phương nói.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói thêm, riêng Doãn Quốc Đam và Lan Phương khi tập thường không diễn hết nên lúc quay thật đều khiến bạn diễn bất ngờ. Vì vậy, khi tập hoàn toàn không có cảnh đập mâm vào lưng hay nhét cơm vào miệng bạn diễn bởi Doãn Quốc Đam muốn tạo cảm xúc thật nhất cho Huyền Lizzie.

Anh cũng chia sẻ ban đầu không nghĩ Huyền Lizzie sẽ nhận vai Hạnh trong phim này. Đoàn phim đã mời 2 diễn viên khác nhưng đến phút cuối họ rút vì nhiều lý do. Tuy nhiên, khi Huyền Lizzie đồng ý nhận vai ê-kíp lại lo không biết có làm ra vai diễn không, nữ diễn viên có chịu khổ được không.

Tạo hình các vai diễn của Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng và Thu Hà Ceri trong "Căn nhà không mái che".

Tại sự kiện, Huyền Lizzie nói đây cũng là vai đầu tiên cô đảm nhiệm mà nhân vật lam lũ, khác hẳn những vai sang chảnh nữ diễn viên từng thể hiện. Ngay khi nhận kịch bản, cô đã đọc một mạch hết 15 tập vì quá cuốn hút. Ngay sau đó Huyền Lizzie đã nhắn tin cho đạo diễn Bùi Tiến Huy xin phép nhận vai.

Song khi định trang, nhân vật của cô vẫn quá đẹp so với quy định nên đạo diễn quyết định tạo cho Huyền Lizzie một cái bớt theo suốt cả phim. Nữ diễn viên nói đến thời điểm này, khi đã quay được 3/4 bộ phim, cô đã hoá thân 1000% nội lực vào vai diễn này và mong sự cố gắng của cô sẽ có được tình yêu của khán giả.

Huyền Lizzie nói về lần đầu kết hợp với Duy Hưng:

Nói về lần đầu hợp tác với Duy Hưng, Huyền Lizzie nói trước đó cô đã thích nét diễn của Duy Hưng. Do vậy khi đóng phim này cô khá áp lực vì Duy Hưng diễn rất đời. Huyền Lizzie cho biết cũng học được từ bạn diễn rất nhiều.

Trong Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie sẽ đóng mẹ của Thu Hà Ceri dù chênh nhau có 12 tuổi. Cô cho biết khi nhận vai này, nhiều người không tin cô có thể làm mẹ của Hà vì cả hai trông đều trẻ, dù ngoài đời chênh nhau tới 12 tuổi. Tuy nhiên, sau phút ngại ngùng ban đầu họ đã diễn thử và thấy có cảm xúc, từ đó tin có thể đóng mẹ con. "Tôi tin mình có thể tạo năng lượng của người mẹ để hai chị em diễn mẹ con đẩy lên cao trào", Huyền Lizzie nói. Thu Hà Ceri cho biết vì Huyền Lizzie đã từng làm mẹ nên vào vai này ngọt hơn.

Huyền Lizzie và Thu Hà Ceri ngoài đời.

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, Căn nhà không mái che kể về những con người bình dị luôn phải chật vật trước cơm áo, nợ nần và những thiếu hụt tưởng như khó bù đắp. Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình gồng gánh cuộc sống cùng hai con Thơ và Khang. Trong đó, Thơ (Thu Hà Ceri) - cô bé 16 tuổi thông minh, tháo vát - sớm học cách trưởng thành, biết chắt chiu từng đồng và trở thành điểm tựa cho mẹ và em. Toản (Duy Hưng) - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, cũng ngày ngày bươn chải để hai con Triết và Mai có một nơi ổn định mà lớn lên.

Dàn diễn viên tại họp báo ra mắt phim.

Một cơ duyên đã đưa hai gia đình xa lạ về chung dưới một mái nhà. Từ những va chạm, khác biệt, họ nhìn thấy lòng tốt ở nhau. Người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ đơn thân nhìn thấu nỗi vất vả, dần nảy sinh mối đồng cảm. Căn nhà không mái che lên sóng vào 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 từ 12/10.

Ảnh: VTV