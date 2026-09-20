Hương thời gian

Giữa những vách đá, dòng suối ngầm và ánh sáng lọt xuống từ “Giếng Trời”, ít ai hình dung Moso (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), từng là căn cứ cách mạng kiên cường giữa chiến trường miền Tây. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu, trận đánh khốc liệt và đồng đội nằm lại giữa lòng núi vẫn được những người từng sống ở đây kể lại.