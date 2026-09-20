Hương thời gian
Mộc bản chùa còn ấm lửa
Gỗ thị vẫn thơm dù đã mấy trăm năm
Những con chữ chìm trong chiều sâu thớ gỗ
Hương bay lên mỗi độ ta về
Chẳng phải hương trầm, chẳng phải hoa quê
Mà là mùi của bàn tay người thợ
Giọt mồ hôi mặn mòi còn găm trên nét chữ
Cho lời kinh ngân vọng đến mai sau
Nét mực nho trên giấy dó tươi màu
Tiếng chuông chiều vọng lắng
Bóng thiền sư trên sân chùa tĩnh lặng
Những pho kinh in nhịp đập thời gian
Có làn hương từ cõi chữ nồng nàn
Bay lên thì thầm trong gió
Phải hồn dân tộc mấy ngàn năm còn đó
Để lặng thầm hương mộc bản lan xa
Gót thời gian qua dâu bể nhạt nhòa
Bao lớp người dấu lưu qua thớ gỗ
Để có một làn hương ủ mầm nơi chốn Tổ
Cho mỗi bước ta về thơm ấm một Vĩnh Nghiêm.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/huong-thoi-gian-postid454529.bbg