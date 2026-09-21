Trải nghiệm Trung thu truyền thống

Lễ hội mang đến nhiều hoạt động sáng tạo cho trẻ em.

“Lễ hội Trung thu - 2026” là hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại. Thay vì chỉ thưởng thức, các em được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, qua đó tìm hiểu những phong tục, đồ chơi và nghề thủ công gắn với Tết Trung thu.

Không gian lễ hội được trang trí với các tiểu cảnh đặc trưng, mâm cỗ trông trăng cùng những sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy... Đây là những hình ảnh gắn bó với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ, đồng thời là chất liệu để thiếu nhi hôm nay tìm hiểu về những giá trị văn hóa được cha ông gìn giữ và trao truyền.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có không gian Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm thủ công cùng nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm. Đáng chú ý là khu vực trưng bày tranh thiếu nhi với hai chủ đề “Dưới ánh trăng xanh” và “Ước mơ xanh”.

“Dưới ánh trăng xanh” giới thiệu các tác phẩm tham gia “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi Thành phố mở rộng 2026” do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện. Trong khi đó, “Ước mơ xanh” giới thiệu những tác phẩm thể hiện nét vẽ hồn nhiên, trong sáng và những ước mơ của trẻ em về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi các em được học tập và vui chơi, do Trung tâm Mỹ thuật Teen Art thực hiện.

Một trong những điểm nhấn của “Lễ hội Trung thu - 2026” là chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo dành cho thiếu nhi. Các em có cơ hội tự tay làm đồ chơi Trung thu truyền thống, trải nghiệm các nghề thủ công như làm gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; đồng thời tham gia làm bánh Trung thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua và Rubik cũng được tổ chức, tạo không gian để trẻ rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì, khả năng tương tác và tinh thần đoàn kết.

Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng sẽ mang đến không khí vui tươi, rộn ràng của ngày hội Trung thu.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Trung thu cho em” và hoạt động phá cỗ trông trăng được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng. Qua những hoạt động tưởng như quen thuộc ấy, Tết Trung thu tiếp tục trở thành không gian nuôi dưỡng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia và những ký ức đẹp trong tuổi thơ.