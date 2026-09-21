Vòng đời mới của rơm rạ trên đồng ruộng Đồng Tháp

Việc này giúp gia tăng giá trị kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Long (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) sản xuất phân hữu cơ từ rơm mục. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và vận tải Ánh Bình Minh (xã Hòa Long) sản xuất phân hữu cơ từ rơm mục, phân bò, nấm trichoderma. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Phân hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và vận tải Ánh Bình Minh được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Rơm được ủ hoai mục, phơi khô để sản xuất phân hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hơn 5 năm qua, ông Phạm Hữu Trắng ở xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) ủ phân hữu cơ để bón cho vườn rau của mình. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân ở xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp phơi rơm để làm phân hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân ủ rơm và đảo trộn để nhanh chóng hoai mục. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Phân hữu cơ dạng viên nén làm từ rơm mục. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Phạm Hữu Trắng ở xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) tự làm phân hữu cơ từ rơm và các phụ liệu để bón cho vườn rau màu rộng 4.000m2. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ruộng hành của ông Phạm Hữu Trắng ở xã Long Phú Thuận được bón phân hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN