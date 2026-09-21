Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Sức hút từ những không gian di sản

Chương trình bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra với màu sắc truyền thống đậm nét. (Ảnh: Khánh Huy)

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục sau 10 ngày diễn ra sôi nổi tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô. Tham dự chương trình có lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách.

Diễn ra từ ngày 11 đến 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Với hơn 16 hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng và các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên một hành trình trải nghiệm đa dạng, trong đó di sản vừa là không gian tổ chức, vừa trở thành chất liệu sáng tạo.

Hơn 250.000 lượt khách tham gia các hoạt động trong 10 ngày là con số đáng chú ý, cho thấy sức hút của một Festival lấy di sản làm trung tâm. Đáng nói, lượng khách không tập trung vào một vài chương trình quy mô lớn mà được phân bổ ở nhiều không gian, với những hình thức tiếp cận khác nhau, từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thời trang đến tọa đàm, trải nghiệm văn hóa.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trong những địa điểm trọng tâm của Festival, hơn 22.000 lượt khách đã đến trong 5 ngày đầu. Con số này cho thấy sức hấp dẫn của việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm ngay trong không gian di sản, thay vì chỉ khai thác di tích theo phương thức tham quan truyền thống.

Tại đền Bà Kiệu, chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội” diễn ra tối 19/9 thu hút hơn 1.500 người. Trong khi đó, chương trình “Thanh âm Gốm” tại Làng gốm Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Những con số tuy khác nhau về quy mô nhưng cùng cho thấy một xu hướng: Công chúng ngày càng có nhu cầu trải nghiệm di sản thông qua những hình thức mới, giàu tính tương tác và cảm xúc.

Ban Tổ chức vinh danh những đơn vị, cá nhân tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. (Ảnh: Khánh Huy)

Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế. Sân khấu nghệ thuật kết hợp âm hưởng truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại đã tạo nên một cách kể mới về lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Điểm đáng chú ý của Festival năm nay là sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cùng TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đắk Lắk... Qua đó, Festival không chỉ tạo không gian giao lưu văn hóa mà còn mở rộng phạm vi kết nối của Hà Nội với các vùng văn hóa trong nước và bạn bè quốc tế.

Từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ Bảo tàng Hà Nội đến Bát Tràng, các không gian di sản được kết nối thành một mạng lưới trải nghiệm. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng: Thay vì bó hẹp Festival trong một sân khấu, sự kiện đã đưa công chúng đi qua nhiều lớp không gian và câu chuyện văn hóa của Thủ đô.

Nếu những con số về lượng khách cho thấy sức hút của Festival, thì điều đáng quan tâm hơn sau 10 ngày diễn ra là những giá trị mà sự kiện tạo ra đối với đời sống văn hóa Thủ đô.

Chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã thể hiện khá rõ cách tiếp cận này. Di sản không được nhìn như những giá trị bất biến nằm trong bảo tàng hay sau những lớp tường bảo vệ, mà được đặt trong mối quan hệ với nghệ thuật đương đại, công nghệ, thời trang, âm nhạc, du lịch và nhu cầu trải nghiệm của công chúng.

Trong Festival Thăng Long - Hà Nội, người dân và du khách được chứng kiến dòng chảy di sản bừng sáng, bảo đảm hài hòa giữa giữ gìn bản sắc và sáng tạo. Yếu tố công nghệ được sử dụng trong nhiều chương trình giúp di sản trở nên mới mẻ và có sức hấp dẫn mới đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Điển hình như những chương trình biểu diễn “Khai văn”, bộ phim 3D mapping “Vun đắp hiền tài” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hay những chương trình như “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng và “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu cho thấy di sản hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho những sản phẩm văn hóa mới.

TP. Hà Nội định hướng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” và Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II có thể xem là một thực tiễn cụ thể để hiện thực hóa định hướng ấy: Lấy văn hóa làm điểm kết nối, lấy di sản làm nguồn lực, lấy sáng tạo làm phương thức và lấy công chúng làm trung tâm. Đồng thời, sự kiện cũng từng bước định vị một thương hiệu văn hóa mang đậm bản sắc Hà Nội, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.