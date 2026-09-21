6 món ăn từ lá lốt hỗ trợ tiêu hóa rất tốt cho cả gia đình

Nội dung 1. Lá lốt hỗ trợ tiêu hóa như thế nào? 2. Một số món ăn từ lá lốt tốt cho tiêu hóa dễ làm

1. Lá lốt hỗ trợ tiêu hóa như thế nào?

Các nghiên cứu cho thấy, lá lốt chứa hàm lượng lớn tinh dầu tự nhiên (đặc biệt là hợp chất piperine và flavonoid). Các hoạt chất này có tác dụng:

Kháng khuẩn, giảm viêm: Giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong đường ruột và giảm tình trạng viêm nhiễm nhẹ.

Kích thích tiêu hóa: Tinh dầu cay nhẹ kích thích tuyến nước bọt và enzyme tiêu hóa tiết ra nhiều hơn hỗ trợ hoạt động phân giải thức ăn, hạn chế tình trạng lưu đọng thức ăn gây chướng bụng.

Trong Đông y, lá lốt là vị thuốc có vị cay, tính ấm, chống hàn (lạnh). Nhờ đặc tính này, ăn lá lốt giúp ôn trung, hạ khí, từ đó giúp giảm chướng bụng, đầy hơi, lạnh bụng...

BSCK2. Trần Ngọc Quế - Hội Đông y Quảng Trị Lá lốt thường được sử dụng trong những trường hợp được quy về phong hàn thấp, biểu hiện như tay chân lạnh, tê bại, đau nhức xương khớp; đồng thời được dùng cho một số chứng rối loạn tiêu hóa do hàn như đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy.

2. Một số món ăn từ lá lốt tốt cho tiêu hóa dễ làm

Canh lá lốt nấu sườn heo và gừng tươi

Canh lá lốt nấu sườn heo và gừng tươi ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa.

Vị ngọt từ sườn heo ninh mềm cùng tính ấm của gừng và tinh dầu lá lốt trong món ăn giúp làm ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng lạnh bụng hay đầy hơi.

Cách làm: Sườn heo chặt nhỏ, chần qua nước sôi rồi ninh mềm cùng vài lát gừng đập dập. Khi sườn chín nhừ, thả lá lốt thái nhỏ vào, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp ngay.

Cháo lá lốt, tía tô nấu thịt băm

Sự kết hợp giữa lá lốt và tía tô tạo nên món ăn chống lạnh, giảm chướng bụng, đầy hơi và giải cảm hiệu quả.

Cách làm: Ninh gạo trắng thành cháo chín mềm, xào sơ thịt lợn băm với chút hành khô rồi cho vào nồi cháo. Khi cháo sôi lại, thả lá lốt và tía tô thái sợi vào khuấy đều, nêm vừa ăn rồi múc ra bát dùng nóng.

Canh lá lốt nấu ngao/hến

Ngao hoặc hến có tính hàn (lạnh), dễ gây đau bụng với người có đường ruột yếu. Khi kết hợp với lá lốt có tính ấm sẽ giúp cân bằng đặc tính này.

Cách làm: Luộc ngao/hến lấy nước dùng, xào sơ thịt ngao/hến rồi cho nước luộc vào đun sôi. Cuối cùng, thả lá lốt thái nhỏ vào, nêm vừa ăn rồi tắt bếp ngay để giữ tinh dầu.

Trứng chiên lá lốt

Món ăn này đơn giản, chế biến nhanh, có vị béo ngậy của trứng và hương thơm nồng của lá lốt tạo cảm giác ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng.

Cách làm: Đánh tan 2 - 3 quả trứng gà cùng lá lốt thái sợi mỏng, nêm chút nước mắm ngon và tiêu, sau đó cho vào chảo chiên chín tới là được.

Ếch om lá lốt, gừng, nghệ

Thịt ếch giàu đạm nhưng dễ gây đầy bụng nếu tiêu hóa kém. Khi om cùng gừng tươi và lá lốt, hai nguyên liệu tính ấm giúp làm ấm đường ruột và giảm cảm giác chướng bụng.

Cách làm: Thịt ếch làm sạch, ướp nghệ, gừng, gia vị rồi xào săn, cho nước xâm xấp om cho ếch chín mềm, gần tắt bếp thì thả lá lốt thái to bản vào đảo đều.

Canh cà bung thịt lợn, đậu hũ và lá lốt

Cà bung mềm kết hợp đậu hũ chiên béo ngậy và lá lốt thơm tạo nên bát canh thanh nhẹ giúp giảm đầy bụng và tiêu hóa tốt.

Cách làm:Cà cắt múi cau xào sơ, thêm đậu hũ và thịt ba chỉ vào om mềm, nêm gia vị. Sau đó cho lá lốt và tía tô thái nhỏ vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Lưu ý:Mặc dù lá lốt tốt cho tiêu hóa nhưng người đang bị nhiệt miệng, táo bón không nên dùng. Nếu dùng lá lốt làm thuốc cần tham khảo hướng dẫn sử dụng của bác sĩ Đông y uy tín.