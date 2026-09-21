Buffet chay 'tùy chọn' trả tiền

0 giờ ngày 18-9, tại số 408 đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh), ánh đèn vẫn sáng. Là một quán ăn nhưng nơi đây không tất bật chuyện mua bán. Chủ quán và nhân viên cẩn thận xếp những dãy bàn dài, chuẩn bị chu đáo chén, dĩa, đồ ăn, thức uống...

Hơn 30 món chay lần lượt được bày biện sạch sẽ, từ bánh hỏi thịt quay chay, hủ tiếu xào, bánh bột lọc đến các món tráng miệng, chờ thực khách đến dùng bữa.

Bữa ăn buffet chay khuya tại 408 Võ Văn Kiệt, (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) làm ấm lòng ﻿người lao động. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điều làm nên sự khác biệt của quán không nằm ở sự phong phú của món ăn mà ở cách phục vụ. Tại đây, khái niệm "bán theo giá niêm yết" có lẽ không cần đến vì không ai bàn đến chuyện đắt hay rẻ. Không có bảng giá cố định, thực khách “ăn tùy bụng, trả tùy tâm”.

Bà Lê Trần Thị Phương Trang, nhân viên phục vụ tại mô hình buffet chay khuya, cho biết, điều quan trọng nhất là không để bất kỳ ai cảm thấy mình khác biệt khi bước vào quán.

“Ở đây không phân biệt giàu nghèo, ai vào ăn cũng được đón tiếp như nhau. Bà con ăn bao nhiêu tùy thích, nếu có điều kiện thì gửi lại vài ngàn đồng vào hòm quỹ để duy trì, còn không có cũng chẳng sao, quan trọng là mọi người được ăn no để tiếp tục công việc trong đêm khuya”, bà Trang chia sẻ. Với những người phải bươn chải giữa thành phố đắt đỏ, một bữa cơm tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành khoản tiết kiệm đáng kể.

Bà Phan Thị Trẻo (68 tuổi, quê Đắk Lắk), có nhiều năm bán vé số tại TPHCM, chia sẻ, mỗi ngày, bà bán khoảng 300 tờ vé số nhưng thu nhập chẳng đáng là bao so với chi phí sinh hoạt nơi đô thị.

“Từ ngày biết quán này, mỗi ngày tôi tiết kiệm được mấy chục ngàn tiền cơm. Đồ ăn ở đây ngon lắm, có những món trước đây tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới”, bà Trẻo xúc động nói. Không chỉ người bán vé số, những tài xế xe công nghệ cũng tìm đến đây sau những giờ chạy xe dài.

Với anh Trần Đoàn Thái Tuấn (một tài xế Grab trẻ tuổi), bữa ăn khuya là cách để anh có thêm năng lượng tiếp tục những cuốc xe đến rạng sáng.

“Chạy xe đêm mệt và đói, có bữa ăn buffet chay như thế này thực sự rất quý. Ăn xong mình có thêm sức để chạy đến 3-4 giờ sáng. Sau mỗi bữa ăn, tôi để lại 20.000-30.000 đồng, coi như mình chung sức để quán duy trì”, anh Tuấn nói.

Đằng sau những bữa buffet chay khuya là câu chuyện về một cách làm thiện nguyện khá khác biệt.

Chị Nguyễn Thị Hương Trà, người sáng lập mô hình buffet chay khuya được gần 2 năm nay, cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ hai mong muốn, là giảm lãng phí thực phẩm và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Quán mở cửa từ 22 giờ đến 1 giờ sáng, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Khung giờ hoạt động cho thấy mô hình hướng đến đúng nhóm người thường ít được chú ý trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: những người làm việc khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Nguồn thực phẩm chất lượng được lấy từ chuỗi nhà hàng chay của những nhà hảo tâm sau giờ đóng cửa. Bên cạnh đó, mặt bằng cùng chi phí điện, nước cũng nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. Từ thực phẩm được tận dụng nhằm tránh lãng phí đã biến thành những bữa ăn có ý nghĩa đối với cộng đồng.

“Chúng tôi muốn tạo ra một không gian mà người lao động cảm thấy được trân trọng. Sống giữa trung tâm thành phố với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, họ có một nơi dừng chân ấm cúng, được thưởng thức những món ăn tiêu chuẩn nhà hàng nhưng trả theo khả năng”, chị Hương Trà bày tỏ.

Việc làm thiện nguyện của chị Hương Trà đã tạo ra một vòng tròn sẻ chia đặc biệt. Người cần giúp được dùng bữa mà không chịu áp lực về tiền bạc; người có khả năng thì tự nguyện đóng góp để duy trì quỹ. Không ai bị đặt vào vị thế của người “cho” hay người “nhận”. Mỗi đêm, hàng trăm lượt khách tìm đến, từ sinh viên đi làm thêm về muộn đến những cụ già nhặt ve chai.