Nguyễn Vũ Linh mang dấu ấn Âu Lạc đến Nam vương Quốc tế 2026

“Hồn thiêng Âu Lạc” do nhà thiết kế Đặng Thành Pháp thực hiện, gây chú ý với thiết kế cầu kỳ, giàu tính biểu tượng. Điểm nhấn nổi bật là đôi cánh chim hạc ở phần vai, gợi hình ảnh chim hạc trên trống đồng Đông Sơn, thể hiện khát vọng tự do, ý chí vươn cao và tinh thần không khuất phục.

Phần tay trang phục được tạo điểm nhấn bằng hình ảnh cây giáo, biểu trưng cho sức mạnh, lòng quả cảm và ý chí bảo vệ quê hương. Trong khi đó, hình ảnh con thuyền Âu Lạc ở phía trước gợi không gian sông nước, đồng thời tượng trưng cho hành trình vượt qua thử thách, không ngừng tiến về phía trước.

“Hồn thiêng Âu Lạc” gây ấn tượng bởi thiết kế cầu kỳ, giàu tính biểu tượng. Ảnh: Kiếng Cận

Theo Nguyễn Vũ Linh, hình ảnh con thuyền cũng gắn với câu chuyện anh xây dựng trong video giới thiệu tại Mister International 2026, khi hành trình của mình được ví như một con thuyền từ miền Tây sông nước quê hương vươn ra biển lớn.

Nguyễn Vũ Linh cho biết, anh tự hào khi mang thiết kế này đến sân khấu quốc tế. Với anh, trang phục dân tộc không chỉ là một phần thi mà còn là cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Do có nhiều chi tiết, đặc biệt là phần cánh phía sau có kích thước lớn, bộ trang phục khá cồng kềnh dù đã được sử dụng các chất liệu nhẹ. Nam người mẫu dành thời gian tập luyện để làm quen với trọng lượng, giữ thăng bằng và kiểm soát hình thể trước khi sang Thái Lan. Anh cũng nhận được sự hỗ trợ của hãng hàng không trong quá trình vận chuyển trang phục.

Đến với Mister International 2026, Nguyễn Vũ Linh cho biết mục tiêu của anh không chỉ là chinh phục danh hiệu mà còn muốn xây dựng hình ảnh người đàn ông Việt Nam có ngoại hình, câu chuyện, trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng.

Vũ Linh mong muốn có thể truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp, tinh thần và những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng chi tiết của bộ trang phục. Ảnh: Kiếng Cận

Ông Đỗ Kim Khánh - Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, cho biết: Nguyễn Vũ Linh sang Thái Lan từ ngày 12/9. Trong các hoạt động của cuộc thi, đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định, tích cực giao lưu và kết nối với các thí sinh quốc tế.

Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 đến 26/9 tại Bangkok và Phuket (Thái Lan), với đêm chung kết dự kiến tổ chức tối 26/9 tại Bangkok.

Trước đó, Việt Nam từng đạt thành tích cao tại sân chơi này khi Trịnh Bảo giành ngôi vị Nam vương năm 2018 và Mạnh Lân giành Á vương 1 năm 2024.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và từng là tiếp viên hàng không.

Năm 2018, Vũ Linh tham dự cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh giành ngôi Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2025, Vũ Linh có bước ngoặt trong sự nghiệp khi giành ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Hiện, Vũ Linh là người mẫu tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh.