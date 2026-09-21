Loại cá được Mỹ đánh giá 'tốt bậc nhất thế giới': Ở Việt Nam rất sẵn, giá chẳng đắt nhưng nhiều người nhìn thấy lại chê vì một lý do

Cá trích là loài cá biển nhỏ thuộc họ Cá trích, thường tập trung thành những đàn lớn ở các vùng biển nông trên thế giới. Tại Việt Nam, loại cá này xuất hiện nhiều ở vùng biển miền Trung và miền Nam, trong đó Phú Quốc là một địa phương nổi tiếng với cá trích.

Mùa cá từ tháng Chạp đến tháng 4 âm lịch, mỗi chuyến tàu ven bờ có thể trúng đậm 2 - 5 tấn cá tươi. Cá trích rời bến được đưa ngay đến các chợ dân sinh với giá siêu rẻ, chỉ 15.000 - 25.000 đồng/kg tại cảng và dao động khoảng 35.000 - 60.000 đồng/kg tại các chợ dân sinh.

Không chỉ có giá trị kinh tế, cá trích còn được chú ý nhờ thành phần dinh dưỡng. Tuy nhiên, đặc điểm có khá nhiều xương nhỏ lại khiến một bộ phận người tiêu dùng ngại ăn, thậm chí bỏ qua loại cá này khi đi chợ.

Cá trích giá bình dân, dễ mua tại các chợ dân sinh ở Việt Nam - Ảnh minh hoạ

Loại cá nhỏ nhưng chứa nhiều dưỡng chất

Cá trích nằm trong nhóm hải sản được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá có lợi cho sức khỏe.

Loại cá này cung cấp lượng đáng kể axit béo Omega-3, bao gồm EPA và DHA, cùng vitamin D, vitamin B12, vitamin A và vitamin E.

Bên cạnh đó, cá trích còn chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kali, natri, phốt pho, magie, kẽm, đồng, mangan và selen.

Trên thị trường, cá trích không chỉ được sử dụng dưới dạng tươi mà còn được chế biến thành cá đóng hộp, cá muối hay cá xông khói. Trong đó, cá trích tươi vẫn là lựa chọn phù hợp nếu muốn tận dụng các dưỡng chất tự nhiên của thực phẩm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tăng cường sử dụng những loại cá nhỏ như cá trích có thể là một lựa chọn để thay thế một phần thịt đỏ trong chế độ ăn.

So với nhiều loại thịt đỏ, cá trích vừa cung cấp nguồn protein chất lượng cao, vừa có các chất béo có lợi, trong khi mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Loại cá này cũng xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn tại nhiều quốc gia có truyền thống sử dụng nhiều hải sản, trong đó có Nhật Bản.

Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, cá trích còn được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng - Ảnh minh hoạ

Cá trích ngon nhưng nhiều người ngại vì xương nhỏ

Cá trích có thể chế biến theo nhiều cách như nướng, hấp, áp chảo, ngâm giấm hoặc xông khói.

Trong đó, hấp, nướng hoặc áp chảo với ít dầu thường được ưu tiên bởi vừa giữ được hương vị đặc trưng của cá, vừa hạn chế sử dụng thêm quá nhiều chất béo trong quá trình chế biến.

Khi chọn mua cá trích tươi, người tiêu dùng nên chú ý những con có mắt trong, phần thịt săn chắc. Cá khá dễ hỏng nên sau khi mua về cần được bảo quản phù hợp và chế biến sớm.

Với cá trích muối hoặc cá khô, có thể ngâm trước khi chế biến nhằm giảm bớt độ mặn.

Một mẹo khác khi chế biến cá trích tươi là phủ một lớp bột yến mạch mỏng bên ngoài trước khi nấu. Cách làm này có thể giúp hạn chế lượng dầu tự nhiên của cá bị thất thoát trong quá trình chế biến.

Dù có nhiều xương nhỏ và đôi khi khiến người ăn cảm thấy bất tiện, cá trích vẫn là loại thực phẩm giàu dưỡng chất, dễ tìm mua và có thể biến tấu thành nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình.