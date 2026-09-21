Đêm Gala Cà Mau Art Tour 2026: Sắc màu nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau giới thiệu về vùng đất, con người Cà Mau tại đêm Gala.

Về phía lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đến dự và phát biểu chào mừng đêm Gala có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, đồng chí Hồ Trung Việt nhấn mạnh, Cà Mau là vùng đất trẻ được bồi đắp bởi phù sa sông nước, mang hình hài của mũi một con tàu kiêu hãnh nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Với ba mặt giáp biển, Cà Mau được thiên nhiên ban tặng những phong cảnh tuyệt đẹp, sở hữu cánh rừng ngập nước lớn thứ hai thế giới và được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển, khu Ramsar của thế giới.

Đặc biệt, Cà Mau hiện đang triển khai những công trình hạ tầng mang tầm chiến lược vươn đến Mũi Cà Mau, đảo Hòn Khoai, quyết tâm đưa tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng mới của đất nước. Song song với tiềm năng kinh tế, con người Cà Mau mang tinh thần hiếu khách, hào sảng và vô cùng thân thiện. Nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hoá bản địa rất riêng biệt, là nơi hội tụ, giao thoa văn hoá đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trao tặng khăn rằn truyền thống Nam Bộ cho các hoạ sĩ, nghệ sĩ tại đêm Gala.

Đồng chí Hồ Trung Việt bày tỏ mong muốn, trong khuôn khổ chương trình, các hoạ sĩ, nghệ sĩ quốc tế và quý du khách sẽ có những trải nghiệm sâu sắc để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Cà Mau.

Tỉnh cũng kỳ vọng sau chuyến đi thực tế này, các nghệ sĩ sẽ thăng hoa để sáng tạo nên những tác phẩm hội hoạ, nghệ thuật có giá trị, lưu lại dấu ấn sâu đậm về Cà Mau. Thông qua những tác phẩm ấy, hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hoá độc đáo của Cà Mau sẽ được lan toả mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế, dùng tinh thần nghệ thuật để nâng bước Cà Mau trên con đường phát triển mới.

Với chủ đề “Colors of the Southern Horizon – Sắc màu nơi địa đầu phương Nam”, Chương trình Cà Mau Art Tour 2026 diễn ra từ ngày 20 - 22/9/2026. Trong những ngày này, Cà Mau hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật quốc tế. Không chỉ dừng lại ở một hành trình sáng tác, chương trình hướng đến một cách làm mới, đột phá trong quảng bá hình ảnh địa phương, để chính các nghệ sĩ quốc tế trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận, từ đó trở thành những “đại sứ truyền thông”, đưa câu chuyện về thiên nhiên, văn hoá Cà Mau đến với bạn bè thế giới.

Đông đảo đại biểu và du khách cùng hội tụ tại đêm Gala nghe đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu về vùng đất, con người Cà Mau,

mở đầu cho điểm hẹn nghệ thuật quốc tế.

Tại đêm Gala, các nghệ sĩ, hoạ sĩ và du khách đã đắm chìm trong không gian âm nhạc và sắc màu đặc trưng của phương Nam. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, từ bản vọng cổ hoài niệm “Dạ cổ hoài lang” cho đến những điệu múa truyền thống đặc sắc, mang đậm tính giao thoa văn hoá của các dân tộc Kinh – Hoa – Khmer.

Các đại biểu và nghệ sĩ quốc tế đắm chìm trong không gian âm nhạc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá phương Nam tại đêm Gala.

Đồng chí Hồ Trung Việt tham quan không gian trưng bày nghệ thuật tại đêm Gala.

Đêm Gala khép lại bằng nghi thức khai cọ trang trọng, mở màn cho hành trình sáng tác đầy cảm hứng nghệ thuật tại Cà Mau Art Tour 2026.

Nghi thức khai cọ trang trọng tại đêm Gala, chính thức mở màn hành trình sáng tác và kết nối hữu nghị tại Cà Mau Art Tour 2026.

Ông Atanur Dogan – Nhà sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội Màu nước Quốc tế phát biểu tại đêm Gala Dinner Cà Mau Art Tour 2026.