'Lung linh đêm hội trăng rằm' năm 2026
Tối 20/9, tại Quảng trường phường Đoàn Kết, UBND phường Đoàn Kết tổ chức chương trình “Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi.
Mở đầu đêm hội là các chương trình văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn. Những tiết mục được dàn dựng phù hợp với chủ đề, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Điểm nhấn của đêm hội trăng rằm là Cuộc thi mô hình đèn trung thu năm 2026 với sự tham gia của 12 đội đến từ các tổ dân phố, bản và câu lạc bộ trên địa bàn phường. Các đội đã dành nhiều thời gian, công sức để xây dựng những mô hình đèn có hình thức đa dạng, màu sắc bắt mắt, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 12 đội tham gia cuộc thi.
Dịp này, Câu lạc bộ Thiện nguyện Trái tim 25 trao 300 suất quà cho học sinh tại 6 trường trên địa bàn phường Đoàn Kết. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em, nhất là trong dịp Tết Trung thu; góp phần tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với niềm tin, niềm vui và quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập.
Khép lại đêm hội, 12 đội diễu hành các mô hình đèn trung thu theo lộ trình từ Quảng trường phường Đoàn Kết đến Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Những mô hình đèn rực rỡ sắc màu tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi trên các tuyến phố, thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi theo dõi, cổ vũ.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/lung-linh-dem-hoi-trang-ram-nam-2026-1389591