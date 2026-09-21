Mở đầu đêm hội là các chương trình văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn. Những tiết mục được dàn dựng phù hợp với chủ đề, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình “Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy – Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, Trưởng Ban Tổ chức đêm hội phát biểu khai mạc chương trình.

Điểm nhấn của đêm hội trăng rằm là Cuộc thi mô hình đèn trung thu năm 2026 với sự tham gia của 12 đội đến từ các tổ dân phố, bản và câu lạc bộ trên địa bàn phường. Các đội đã dành nhiều thời gian, công sức để xây dựng những mô hình đèn có hình thức đa dạng, màu sắc bắt mắt, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 12 đội tham gia cuộc thi.

Mô hình đèn trung thu được các đội thi được chuẩn bị công phu, sáng tạo, góp phần tạo điểm nhấn cho đêm hội.

Dịp này, Câu lạc bộ Thiện nguyện Trái tim 25 trao 300 suất quà cho học sinh tại 6 trường trên địa bàn phường Đoàn Kết. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em, nhất là trong dịp Tết Trung thu; góp phần tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với niềm tin, niềm vui và quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Trái tim 25 trao quà cho học sinh trên địa bàn phường Đoàn Kết.

Khép lại đêm hội, 12 đội diễu hành các mô hình đèn trung thu theo lộ trình từ Quảng trường phường Đoàn Kết đến Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Những mô hình đèn rực rỡ sắc màu tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi trên các tuyến phố, thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi theo dõi, cổ vũ.

Các đội diễu hành mô hình đèn trung thu đến Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.