Xã Núi Thành hôm nay. Ảnh: N.K.H

Bản sắc đất và người

Có thể nói văn hóa Núi Thành là tổng hòa của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là từ “cuộc va chạm giữa hai nền văn minh lớn của nhân loại là Ấn Độ và Trung Hoa... vẫn còn để lại dấu vết đâu đó trong tâm hồn người Quảng Nam” (Có 500 năm như thế, NXB Đà Nẵng 2012). Điều đó có thể kết luận rõ được mà không sợ sự bàn cãi.

Nhưng, còn con người Núi Thành? Bao nhiêu cháu con trong chúng ta còn giữ được nguyên vẹn gốc gác cội nguồn từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cha ông đã mang theo hành trình Nam tiến dằng dặc suốt ngàn năm nay?

Nhưng dẫu thế nào, sau gần bảy trăm năm hòa hợp chung sống, hòa huyết chung tình, hòa mình chung văn hóa, các dân tộc anh em trên mảnh đất này đã cùng nhau viết lên những trang sử thật sự hào hùng mà các nhà sử học đã ghi nhận.

Chừng như đất và người, văn hóa và lịch sử Núi Thành gắn bó thiêng liêng từ những điểm tương tri cố kết cùng nhau.

Cái chân lý đơn giản bền chặt muôn đời đất nuôi người, người sống trên đất, người vừa dựa vào đất để tồn sinh vừa luôn lao tâm khổ tứ cật lực lao động làm ăn trên đất, kiến tạo xây dựng đất, biến sỏi đá thành cơm, cùng một lòng kiên tâm phát triển không ngừng diện mạo mảnh đất cưu mang cộng đồng mình.

Đất hồi sinh, đất tươi tắn, đất tỏa hương quyến dụ tâm hồn con người, đất nở hoa đắm say ánh mắt con người, đất chuyển hóa kiếp khô cằn sa mạc nên một vùng thắm xanh tươi xuân trẻ hối hả nhịp sống là nhờ có bàn tay cần cù của con người, khối óc biết nghĩ biết làm của con người!

Mỗi tên đất tên núi tên sông nơi đây đều thấm đẫm những dấu son lịch sử, văn hóa của nguồn cội chung. Và có thể điều đó đã làm nên một hương sắc Núi Thành cuốn hút từ mọi phía như hiện nay!

Có lẽ từ thiên mệnh định đoạt, mà ngay thuở ngàn xưa nơi Núi Thành xã mới hôm nay, đã là miền đất thiêng cùng xã đảo Tam Hải chung lòng mở ra một cửa biển An Hòa nơi các dòng sông Trường Giang từ Cửa Đại, Hội An, sông Tam Kỳ khởi tự Tiên Phước, Trà My, sông Trầu bắt nguồn từ núi Chúa, suối Giang Thơm, Tam Mỹ xuôi về hội tụ cùng nhau đổ nước vào biển cả: “Đà Nẵng cửa đặt tuần ty/ Đại Chiêm cửa ấy phòng đi một ngày/ Thủy hành trót một canh chầy/ Hiệp Hòa bên nọ, này đây An Hòa” (Hải môn ca, khuyết danh).

Lên phía Tây Nam giáp Bình Sơn, Quảng Ngãi có núi Con Heo, có chùa Hang cùng dãy Thủ Thành án ngữ phân đôi bắc nam hai tỉnh, về trung tâm xã có cầu An Tân, Bến Ván, quảng trường Núi Thành tấp nập người xe rồi đi về phía biển đón gió ngắm biển, ta cảm nhận thêm được tiếng gọi cảnh sắc Núi Thành thêm ngọt lành từ gió.

Gió biển Núi Thành thổi tự cổ xưa thổi từ ngàn khơi của triền miên 35 cây số bãi bờ nồng mặn từ Tam Kỳ đến Dung Quất.

Thử một lần ngồi cùng nhau bên biển ở Bãi Rạng, phóng tầm mắt thoải mái nhìn ra lô nhô các đảo lớn đảo nhỏ Hòn Chim, Hòn Mang, Hòn Dứa và xa xa nữa Vũng Quít vẫn được gọi nhầm là Dung Quất ẩn hiện trong nhấp nhô tàu thuyền và sóng biếc, sẽ có thể hiểu được rành rẽ đặc trưng gió biển Núi Thành.

Lẫn trong cái vị mặn mòi rất chung muôn thuở của biển, ở đây có cái hương vị riêng thơm nồng, thơm ngan ngát, thơm sát sườn của con cá chuồn gành nướng. Song hành với chuồn gành nướng, là mùi vị của các loại cua ốc, sò điệp cá mực tươi roi rói vừa vớt từ biển lên... Có nhà thơ đã thật thà kết luận rằng mực Bãi Rạng là tinh hoa của các loài mực bể Đông, đặc biệt là loại mực nái giòn ngọt đậm vị biển.

Và ở vùng đông phía biển Núi Thành, ta còn có thể chiêm ngưỡng những lễ hội cổ xưa miền biển vẫn còn được bà con ngư dân một lòng gìn giữ đến nay, mà đặc sắc nhất là Hát bả trạo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia từ từ tháng 9/2015 theo Quyết định số 3013/QĐ-BVHTTDL.

Đi lên từ miền đất lửa

Ai đã từng băng qua những bãi cát trắng bỏng rát của Trảng Bà Mù giữa trưa hè cháy nắng, lội qua những con đường quanh co trơn trượt gập ghềnh đen ngòm sình lầy trộn lẫn phân trâu bò khắp các thôn xóm phía núi Con Heo hay đi qua những sân phơi nồng nặc mùi tôm cá trải dày mỗi xóm chài phía biển Tam Quang ngày xưa, khi Núi Thành còn là một vùng đất cằn cỗi phía Nam Tam Kỳ, xa hơn nữa là quận Lý Tín của tỉnh Quảng Tín trước Ngày thống nhất đất nước năm 1975, thì mới ngỡ ngàng, mới cảm nhận hết được sự thay đổi của vùng đất Núi Thành trong bốn mươi năm qua.

Từ một vùng nông thôn từng bị chiến tranh tàn phá nhất nước bởi gánh trên vai căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất Đông Dương Chu Lai xơ xác nghèo hiu hắt đói buồn giờ đây đã trở thành một phố thị hiện đại giàu đẹp sinh động xôn xao ngày nay.

Núi Thành ngày nay sau sáp nhập thực sự đã là một xã công nghiệp mang vóc dáng sôi động của một đô thị hiện đại, giàu có và đẹp đẽ ở mọi khía cạnh.

Những nhà máy, công trình, khu đô thị, những tòa nhà, siêu thị, cửa hàng, trường học mới mẻ san sát thi nhau hiện lên trước mắt bạn trên chính những triền cát khét nắng chói chang vắng ngắt bóng người ngày xưa.

Những con đường trải nhựa thẳng tắp, khang trang mang tên các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc đất nước và quê nhà: Quang Trung, Hồ Xuân Hương, Phan Châu Trinh, Phan Bá Phiến, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Lê Văn Tâm...

Tại trung tâm xã, những con đường bê tông bền chắc cứng cỏi trước mưa gió đã thay cho những con dốc ngoằn ngoèo bùn lầy trơn trượt trước đây nối liền mọi điểm đến của bạn. Từ vùng trung tâm xã đến các thôn ven biển Tam Quang, Tam Giang, Tam Hiệp cũ, dẫn đến địa chỉ vốn hẻo lánh của phía Nam Chu Lai, Tam Nghĩa nối liền đến cả Quảng Ngãi bởi những con đường bê tông bền chắc êm ru.

Chiều chiều, nhộn nhịp các đoàn người công chức viên chức tan sở, học sinh tan học, thầy thợ tan giờ, công nhân tan ca kéo nhau về nói cười huyên náo cả những cung đường gần xa cứ như khắp nơi đang vào hội…

Mai này, Núi Thành có thể khoác lên mình diện mạo mới, mang dáng vóc đô thị và không gian phát triển rộng mở hơn. Nhưng dẫu địa giới có đổi thay, Núi Thành vẫn là tên đất, tên người đã in sâu trong ký ức, được bồi đắp qua bao thế hệ và không dễ phai mờ.