Giá trị văn hóa bản địa của bản làng tạo nên sức hút cho du lịch cộng đồng. Ảnh: M.C

Trực tiếp “nằm bản” cùng bà con, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, có những chia sẻ về quá trình đồng hành với cộng đồng địa phương xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bền vững.

* Mô hình du lịch cộng đồng hiện nay rất dễ rơi vào lối mòn sao chép, rập khuôn giữa các địa phương. Theo ông, cần định vị giá trị độc bản, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của vùng đất Tây Giang ra sao?

- Những ngày cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt với đồng bào Cơ Tu tại thôn Lăng và thôn Trlêê, điều chạm đến cảm xúc tôi mạnh mẽ nhất là sự nguyên sơ và tính cộng đồng cực kỳ bền chặt vẫn đang chảy trôi trong nếp sống thường nhật. Văn hóa hiện diện sống động từ cấu trúc ngôi nhà gươl nằm ở vị trí trung tâm, những nếp nhà truyền thống nép mình dưới tán rừng, cho đến bếp lửa hồng mỗi tối hay những câu chuyện già làng kể bên ché rượu cần, rượu Tà Vạt.

Cảnh quan tại 2 thôn mang vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi bình yên với mây núi, suối nguồn và những cánh rừng nguyên sinh bao bọc, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với phố thị.

Nếu hỏi “mã gen” tạo nên sự khác biệt của Tây Giang so với các điểm du lịch cộng đồng khác, tôi cho rằng đó chính là “văn hóa rừng” và triết lý sống thuận tự nhiên của người dân. Người Cơ Tu coi rừng là mẹ, là nơi che chở và nuôi dưỡng sự sống. Từ đó hình thành những tri thức bản địa trong cách chọn gỗ dựng nhà, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm và chế biến các món ăn từ sản vật núi rừng như cơm lam, bánh sừng trâu, rau rừng hay các loại gia vị đặc trưng.

Trước đây, bà con coi những điều này là sinh hoạt thường ngày nên chưa nhận diện hết giá trị của chúng. Qua quá trình “nằm bản”, chúng tôi mong muốn cùng bà con nhận ra tiềm năng từ chính những nếp nhà, món ăn và nghề thủ công ấy để giới thiệu đến du khách.

* Làm thế nào để đưa những nét văn hóa, sinh hoạt thường ngày của người Cơ Tu thành trải nghiệm cho du khách mà không biến đời sống bản làng thành hoạt động trình diễn?

- Ranh giới giữa bảo tồn và thương mại hóa trong du lịch cộng đồng vốn rất mong manh, nếu làm không khéo sẽ biến bản làng thành một sân khấu hóa gượng gạo, khiến du khách cảm thấy giả tạo và chính người dân cũng đánh mất niềm tự hào văn hóa. Nguyên tắc bất di bất dịch của chúng tôi khi đồng hành với bà con là không “diễn” văn hóa, mà mời du khách bước vào và sống cùng.

Thay vì dựng lên những tiết mục biểu diễn mang tính hình thức, chúng tôi định hướng để bà con chia sẻ chính cuộc sống thật của họ. Du khách đến đây sẽ tự tay cùng người phụ nữ Cơ Tu giã gạo, gói bánh sừng trâu, học cách dệt nên những hoa văn thổ cẩm hay theo chân đàn ông trong bản đi rừng tìm hiểu thảo dược, đan một chiếc gùi truyền thống.

Tương tự, điệu múa Tâng tung da dá, tiếng chiêng, tiếng trống gắn với sinh hoạt cộng đồng phải được giới thiệu đúng bối cảnh, nhất là những hoạt động có ý nghĩa tín ngưỡng hoặc nghi lễ, để du khách cảm nhận được sự thiêng liêng và tinh thần gắn kết cộng đồng bên ánh lửa nhà gươl. Không nên đưa tất cả vào chương trình biểu diễn chỉ để đáp ứng nhu cầu giải trí của khách.

Khi xây dựng chương trình, chúng tôi cũng chú ý đến đặc điểm riêng của từng thôn để tránh tình trạng hai điểm đến cùng tổ chức những hoạt động giống nhau. Thôn Lăng và thôn Trlêê được khảo sát cụ thể về nghề thủ công, ẩm thực, không gian sinh hoạt và những câu chuyện văn hóa còn được người dân lưu giữ. Trên cơ sở đó xác định hoạt động nào phù hợp với từng thôn, hoạt động nào có thể kết nối thành một hành trình chung.

Một nguyên tắc cần được đặt ra là người dân phải có quyền tham gia quyết định nội dung giới thiệu với du khách. Họ cần được giải thích về mục đích của từng hoạt động, được lựa chọn cách tham gia và có quyền từ chối những yêu cầu không phù hợp với tập quán của cộng đồng.

* Một trong những thách thức của du lịch cộng đồng là làm sao vừa cải thiện hạ tầng, cảnh quan, vừa không đánh mất vẻ mộc mạc và cấu trúc văn hóa vốn có của bản làng. Viện Phát triển Du lịch châu Á giải quyết thách thức này ra sao, thưa ông?

- Chúng tôi tiếp cận theo hướng thuận tự nhiên, tôn trọng bản sắc, nói không với những kiến trúc xa lạ, phá vỡ cảnh quan chung. Trong quá trình chỉnh trang không gian và tạo điểm nhấn cảnh quan cho cả hai thôn, đội ngũ chuyên gia cùng bà con tận dụng tối đa các vật liệu sẵn có tại địa phương như tre, nứa, gỗ, đá suối và các loài hoa, cây bản địa để làm cổng chào, hàng rào, biển chỉ dẫn hay tiểu cảnh.

Các ngôi nhà đón khách được cải tạo dựa trên việc giữ nguyên kiến trúc truyền thống, chỉ nâng cấp những hạng mục thiết yếu về vệ sinh, ánh sáng và tiện nghi bên trong để đảm bảo sự sạch sẽ, an toàn và thoải mái cho du khách.

Nhiều người e ngại việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn Du lịch Cộng đồng Việt Nam, Du lịch Cộng đồng ASEAN hay định hướng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc sẽ quá sức hoặc làm mất đi nét tự nhiên của vùng cao. Tuy nhiên, chúng tôi không áp dụng máy móc các tiêu chuẩn mà điều chỉnh thành những công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của người dân.

Chẳng hạn, về vệ sinh môi trường, bà con được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, giữ sạch dòng suối và xây dựng khu vệ sinh đạt chuẩn. Với dịch vụ và quản trị, các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp tại bếp ăn, buồng ngủ về cách sắp xếp, bảo đảm an toàn thực phẩm, giao tiếp với khách và phân chia lợi ích giữa các hộ gia đình. Qua đó, các tiêu chuẩn trở thành công cụ giúp người dân cải thiện chất lượng phục vụ, từng bước chủ động tổ chức hoạt động du lịch mà vẫn giữ được nếp sống và cảnh quan bản làng.

Xin cảm ơn ông!