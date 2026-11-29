Từ Bàn Than nhìn ra Hòn Mang và Hòn Dứa. Ảnh: H.X.T

Ký ức của đại dương cổ

Nơi đặc sắc nhất của Tam Hải là ghềnh đá Bàn Than - một dải đá đen tuyền kéo dài khoảng 2 km dọc theo mũi An Hòa. Các lớp đá phiến xếp chồng lên nhau như những trang sách khổng lồ. Đây là loại đá đã trải qua quá trình biến chất dưới áp suất và nhiệt độ cao, khiến cấu trúc ban đầu bị thay đổi, tạo thành các phiến mỏng.

Dưới tác động lâu dài của sóng biển, gió và thủy triều, các khối đá này bị mài mòn, tạo thành vô số hình dạng kỳ lạ, có nơi giống những bậc thềm dẫn ra biển, có nơi như những bức phù điêu tự nhiên, có phiến đá hiện lên những đường vân như một loại ký tự cổ. Những hiện tượng uốn nếp, mặt trường, đứt gãy… lộ rõ trên bề mặt đá, cho phép quan sát trực tiếp các quá trình biến dạng địa chất.

Dưới ánh nắng, bề mặt đá lấp lánh như kim loại. Sóng vỗ vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa như hoa biển. Tiếng gió rít qua khe đá hòa với tiếng sóng biển tạo nên những giai điệu có khi dữ dội, có khi nhẹ nhàng sâu lắng, như một bản giao hưởng của đại dương.

Cùng với phong cảnh biển - đảo trữ tình, Bàn Than còn ẩn chứa chiều sâu của thời gian địa chất. Các nhà nghiên cứu cho biết, những khối đá tại Tam Hải có tuổi từ khoảng 400 đến 700 triệu năm.

Trong các lớp đá ấy, xuất hiện các vật liệu đặc trưng của đáy đại dương sâu như basalt (được hình thành do sự kết tinh của nham thạch núi lửa) hay chert (một loại đá trầm tích vi tinh chứa các hạt silica rất mịn và có thể có chứa những hóa thạch nhỏ).

Điều đó cho thấy, vùng này từng là đáy của một đại dương cổ. Các cấu trúc uốn nếp, phân phiến trong đá chính là dấu vết của những lực kiến tạo cực mạnh; những biến động này gắn liền với quá trình hình thành và tách giãn của vỏ Trái Đất, cùng với sự ra đời của Biển Đông.

Từ Bàn Than nhìn ra, Hòn Mang và Hòn Dứa nổi lên giữa biển như những đảo nhỏ lẻ loi, tuy nhiên, vai trò địa mạo của chúng lại hết sức quan trọng. Các đảo này cùng dãy Bàn Than đã làm suy giảm năng lượng sóng, tạo điều kiện cho trầm tích cát bồi tụ ở phía trong.

Trải qua hàng vạn năm, một dải cát dài đã hình thành, nối Bàn Than với đất liền, tạo nên dạng địa hình “đảo nối bờ” - một dạng địa mạo hiếm gặp.

Tam Hải có một cấu trúc không gian đặc biệt: Sự đan xen giữa địa chất cổ - là các khối đá hàng trăm triệu năm tuổi - và địa hình trẻ - gồm những dải cát mới hình thành. Đó chính là yếu tố làm nên giá trị độc đáo của khu vực Tam Hải - Bàn Than.

Nơi sự sống tiếp nối

Dưới mặt nước biển Tam Hải là một thế giới sống động và đầy màu sắc. Quanh khu vực Hòn Mang - Hòn Dứa có hệ thống rạn san hô phong phú, nơi sinh sống của hàng trăm loài sinh vật biển.

Dưới làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy quần thể san hô trắng, những vạt rong biển rập rờn cùng đàn cá đủ màu sắc bơi lội. Không gian ấy giống như một khu rừng dưới biển.

Cùng với chuyện của đá và biển, Tam Hải còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân đã và đang sống cùng biển - đảo. Tại làng Thuận An, nghĩa địa Cá Ông nằm tĩnh lặng bên rặng cây, với hàng trăm ngôi mộ cá voi.

Tín ngưỡng thờ Cá Ông phản ánh niềm tin của con người vào sự che chở của biển cả. Mỗi khi cá voi chết dạt vào bờ, người dân tổ chức tang lễ trang trọng, như tiễn đưa một người thân. Đó không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là biểu hiện của một hệ giá trị văn hóa: sự tri ân của con người đối với tự nhiên.

Trong khu vực này, những giếng cổ của người Chàm vẫn còn tồn tại và được sử dụng đến ngày nay. Trong điều kiện khan hiếm nước ngọt, việc tìm ra nguồn nước ổn định ngay sát biển cho thấy một tri thức bản địa sâu sắc, minh chứng cho khả năng thích ứng của con người với môi trường khắc nghiệt.

Nhìn tổng thể, Tam Hải hội tụ nhiều giá trị độc đáo: địa chất cổ, địa mạo đặc trưng, hệ sinh thái phong phú và di sản văn hóa sống động. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái - địa chất, và nhiều khả năng có thể hướng tới mô hình công viên địa chất.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển cũng xuất hiện nhiều thách thức, đó là rác thải, nạn khai thác tài nguyên quá mức, cùng với tác động của biến đổi khí hậu đang dần làm thay đổi diện mạo vùng đất này. Những hệ sinh thái mong manh như rạn san hô hay rừng ngập mặn rất dễ bị tổn thương.

Vậy nên, vấn đề đặt ra ở đây không phải là lựa chọn giữa phát triển và bảo tồn, mà là tìm ra một mô hình phát triển bền vững - nơi các giá trị tự nhiên và văn hóa được gìn giữ và khai thác hợp lý để lưu truyền cho tương lai.

Những lớp đá hàng trăm triệu năm tuổi vẫn tiếp tục kể câu chuyện về những biến động của Trái Đất, về đại dương cùng với sự hiện diện của con người trên đất Tam Hải.

Và, trong dòng chảy của sự sống, nếu biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, chắc hẳn con người sẽ tìm được một con đường phát triển bền vững hơn - không chỉ cho Tam Hải, mà cho cả dải đất duyên hải miền Trung.