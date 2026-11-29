260 nữ sinh cùng người dân, du khách thả chim bồ câu tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Ngày 29/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức Chương trình thả chim bồ câu hòa bình.

Các đại biểu tham dự chương trình đã thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026 và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tại cầu Hiền Lương, 260 nữ sinh Trường THPT Vĩnh Linh cùng các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức thả chim bồ câu.

Những con chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình được thả trên cầu Hiền Lương.

Những cánh chim trắng đồng loạt tung bay trên bầu trời, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng hướng tới tương lai tươi sáng.

Đặc biệt, hình ảnh đàn chim bồ câu bay giữa không gian lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, hòa cùng sắc màu rực rỡ của những khinh khí cầu, tạo nên điểm nhấn ý nghĩa tại vùng đất từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam – Bắc.

Qua đó, chương trình góp phần nhắc nhớ những giá trị lịch sử, khơi dậy truyền thống yêu chuộng hòa bình và khát vọng thống nhất, phát triển của dân tộc.

Là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, chương trình góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Hoạt động cũng hướng đến nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương và lan tỏa khát vọng xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.