Quy mô ấn tượng và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng CAND

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký về hình tượng người chiến sĩ Công an cơ sở lần thứ 2; cùng Cuộc thi ảnh nghệ thuật và vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Sự kiện có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng.

Những tác phẩm khắc hoạ ấn tượng hình ảnh người chiến sĩ CAND trên quê hương Bác Hồ được ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao.

Đánh giá về quy mô cũng như chất lượng chuyên môn tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã nhấn mạnh sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tác giả. Ngay sau khi phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận số lượng tác phẩm vô cùng phong phú và đa dạng thuộc nhiều thể loại nghệ thuật. Cụ thể, cuộc thi đã thu hút 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn, 178 truyện ký, 707 tranh cổ động và hơn 500 tác phẩm ảnh nghệ thuật.

Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ của các cuộc thi, đồng thời thể hiện sâu sắc tình cảm, niềm tin yêu và sự đồng hành quý báu của đội ngũ văn nghệ sĩ cùng quần chúng nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Không đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, các cuộc thi do Bộ Công an phát động còn được xem là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng. Qua góc nhìn nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc, các tác phẩm đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu, những khó khăn, thử thách cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở – những người cán bộ ngày đêm bám địa bàn, sát dân, gần dân, bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công an Nghệ An đạt 4 giải A và 2 giải C tại 2 cuộc thi, cuộc vận động do Bộ Công an phát động.

Trong bức tranh nghệ thuật toàn cảnh rực rỡ ấy, Công an tỉnh Nghệ An đã ghi dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành tổng cộng 4 giải A và 2 giải C ở hai cuộc vận động và cuộc thi quy mô lớn do Bộ Công an phát động. Thành tựu này là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bám sát thực tiễn công tác và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an xứ Nghệ.

Ở hạng mục Cuộc thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, các tác giả đại diện cho Công an tỉnh Nghệ An đã thể hiện tư duy thẩm mỹ sắc bén cùng ngôn ngữ hội họa cổ động giàu sức biểu cảm. Công an Nghệ An vinh dự xuất sắc giành 2 giải A với hai tác phẩm: “Vì nước quên thân vì dân phục vụ” của Trung tá Nguyễn Hải Dương, Công an xã Bạch Ngọc. Tác phẩm khắc họa khí thế và ý chí quyết tâm của người chiến sĩ công an vượt qua mọi khó khăn thử thách trong thực tiễn công tác. Cùng với đó, tác phẩm “Ba nhất một niềm tin” của Trung tá Lê Bá Nhân, Phòng Công tác chính trị cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần kỷ luật, sự trung thành tuyệt đối và tình gắn bó máu thịt với nhân dân.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An còn đạt 1 giải C ở nội dung tranh cổ động với tác phẩm “Sát cánh cùng nhân dân dựng lại bình yên” do Thượng úy Nguyễn Văn Trà, Phòng An ninh đối ngoại thực hiện. Tác phẩm đã phản ánh chân thực hình ảnh cán bộ chiến sĩ luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua gian khó để bảo vệ trật tự, bình yên cho quê hương.

Giá trị lan tỏa và động lực phát triển lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

Không chỉ khẳng định sức mạnh ở nghệ thuật tạo hình, Công an Nghệ An còn gặt hái nhiều thành công rực rỡ tại Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 - năm 2026. Bằng trải nghiệm thực tế sâu sắc và ngòi bút truyền cảm, các tác giả đã mang đến những câu chuyện chạm đến trái tim người đọc.

Các tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức.

Đồng thời, hạng mục văn học còn ghi nhận 1 giải C thuộc về tác phẩm “Mưa thượng nguồn” của Thiếu tá Nguyễn Minh Thành, Phòng Công tác chính trị. Tác phẩm phản ánh chân thực những gian khổ, thử thách gian nan nơi địa bàn thượng nguồn vất vả, nơi các chiến sĩ Công an luôn kiên cường vượt qua mọi bão lũ, hiểm nguy để giữ vững bình yên.

Thắng lợi rực rỡ với 4 giải A và 2 giải C tại các cuộc thi sáng tác cấp Bộ Công an không chỉ là niềm tự hào lớn lao của cá nhân các tác giả đoạt giải mà còn phản ánh bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng sự hưởng ứng tích cực của Công an tỉnh Nghệ An đối với các phong trào thi đua và hoạt động văn hóa, nghệ thuật do Bộ Công an phát động.

Những thành tựu này tạo đòn bẩy tinh thần quan trọng, tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An phát huy hơn nữa tinh thần chủ động sáng tạo, tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Việc gắn kết các sáng tác văn học, nghệ thuật với công tác chuyên môn đã góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Qua đó, các tác phẩm nghệ thuật không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ mà còn trực tiếp đóng góp vào mục tiêu xây dựng lực lượng CAND dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng xuất sắc mọi yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tiếp tục vững bước trên hành trình “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững bình yên cho mỗi mái nhà và góc phố trên quê hương Bác Hồ.