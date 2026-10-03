Hương chè đón hội

Vùng chè Vô Tranh. Ảnh: Việt Hùng

Luồng gió mới cho thức uống quen

Tại các cơ sở sản xuất, cùng với những dòng trà đặc sản, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đang chuẩn bị các sản phẩm chế biến để giới thiệu tới người tiêu dùng.

Trong những sản phẩm mới ấy, chúng tôi bị lôi cuốn với bia trà, sản phẩm đang được Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hathaco Vina chuẩn bị ra mắt trong dịp Festival năm nay. Ý tưởng kết hợp trà với bia đã được doanh nghiệp ấp ủ khá lâu, xuất phát từ mong muốn mang đến một luồng gió mới cho thức uống quen thuộc của người Việt.

Theo đại diện Công ty Hathaco Vina, để tạo ra sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp phải trải qua quá trình nghiên cứu kỳ công, thử nghiệm liên tục từ việc tuyển chọn nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất đến kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng.

Tinh chất trà được khéo léo và đưa vào bia, hòa quyện giữa vị đắng nhẹ, hậu ngọt thanh đặc trưng của lá chè cùng cảm giác sảng khoái, đậm đà của dòng bia lên men tự nhiên, tạo nên hương vị vô cùng độc đáo.

So với các dòng bia thông thường, quá trình sản xuất bia trà đòi hỏi thời gian ủ và kiểm soát độ lên men khắt khe hơn, kéo dài thêm khoảng 10-15 ngày. Doanh nghiệp dự kiến chuẩn bị khoảng 15.000 thùng bia trà để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Sản phẩm bột mát cha của Hợp tác xã Matcha Lạc Yên Trà, xã La Bằng.

Điểm riêng biệt làm nên giá trị của sản phẩm còn nằm ở nguyên liệu tạo hương. Tinh chất trà được tuyển chọn từ những nương chè trồng tại La Bằng - vùng đất nằm ngay dưới sườn Đông dãy Tam Đảo.

Nhờ hưởng trọn điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ, nguồn nước mát lành cùng khí hậu ven núi mát mẻ quanh năm, chè La Bằng sở hữu hương thơm đậm đà đặc trưng. Hương trà ấy được đưa vào dòng đồ uống hiện đại, mở ra một phong cách mới mẻ, cuốn hút để người tiêu dùng trẻ cảm nhận trọn vẹn vị trà Thái Nguyên.

Bia trà không phải sản phẩm mới duy nhất được chuẩn bị cho ngày hội. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực tìm kiếm những hướng đi mới để đưa hương chè đến gần hơn với nhịp sống năng động, trong đó nổi bật là việc đầu tư bài bản vào quy trình chế biến sâu các sản phẩm từ matcha.

Chị Nguyễn Hải Yến, Hợp tác xã Matcha Lạc Yên Trà (xã La Bằng), chia sẻ rằng việc chủ động chuyển hướng sang sản xuất matcha đã mở ra một "vòng đời" hoàn toàn mới cho búp chè địa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở các dòng trà sao khô truyền thống phụ thuộc nhiều vào thói quen thưởng trà của giới mộ điệu, bột matcha với độ mịn cao, sắc xanh tự nhiên và vị đắng dịu dễ hòa tan đã trở thành nguyên liệu nền lý tưởng cho ngành thực phẩm.

Từ nguồn bột trà nguyên chất này, HTX đã khéo léo kết hợp cùng các nguyên liệu nông sản quen thuộc để sáng tạo nên kẹo lạc trà xanh, kẹo dồi matcha và nhiều thức quà vừa mang nét thanh nhã của chè xứ Thái, vừa tròn vị ngọt thơm hiện đại. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quà tặng du lịch mà còn nhanh chóng phủ sóng rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Lan tỏa hươngtrà Thái

Song song với các dòng bánh kẹo đóng gói, bức tranh ẩm thực chế biến từ chè tại Thái Nguyên thời gian gần đây còn chứng kiến bước tiến táo bạo trong nghệ thuật ẩm thực bản địa.

Hương vị chè không còn gói gọn trong chén nước trà mà đã đi vào không gian bếp với hàng loạt món ăn sáng tạo như: bánh cuốn trà xanh thanh mát, thịt lợn trà xanh hay dòng bánh ngọt trà xanh tinh tế. Đây chính là chìa khóa mở cánh cửa tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi, giới văn phòng năng động hay du khách quốc tế, những người vốn ít có thời gian và thói quen pha trà ấm truyền thống nhưng lại vô cùng hào hứng với các sản phẩm tiện lợi, tốt cho sức khỏe và giàu giá trị trải nghiệm.

Sản phẩm bia trà.

Với diện tích trên 22.200ha chè và sản lượng thu hoạch đạt hơn 275.700 tấn chè búp tươi mỗi năm, bài toán đặt ra cho địa phương không chỉ đơn thuần là duy trì và bảo vệ vùng nguyên liệu ổn định, mà quan trọng hơn là phải liên tục gia tăng giá trị thương mại trên từng đơn vị diện tích trồng chè.

Sự đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm từ trà đang mở rộng không gian phát triển cho toàn ngành. Việc nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao giúp Thái Nguyên nâng cao giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người làm nghề chè.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 chính là cơ hội vàng để những mô hình, cách làm sáng tạo ấy được quảng bá rộng rãi tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại vùng đất chè danh tiếng Tân Cương, cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị không gian sinh thái đón khách tham quan, các cơ sở sản xuất và nghệ nhân làm trà cũng đang dốc sức lựa chọn, chế biến những dòng trà đặc trưng nhất để làm "đại sứ" cho quê hương.

HATHACO VINA tập trung nhân lực, đẩy nhanh sản xuất bia trà phục vụ Festival.

Trong câu chuyện làm mới các sản phẩm trà, ông Đồng Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tân Cương bảo: Chúng tôi xác định Festival là cơ hội đặc biệt để quảng bá, tôn vinh giá trị cây chè và người làm chè Tân Cương.

Địa phương đã và đang phối hợp chặt chẽ với người dân, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chuẩn bị chu đáo những sản phẩm đặc trưng, đạt chất lượng tốt nhất để giới thiệu đến du khách, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu chè Tân Cương.

Từ một vùng chè nổi tiếng gắn liền với hình ảnh những cánh trà sao khô truyền thống, Thái Nguyên đang có những bước chuyển trong cách đưa giá trị của cây chè vào mọi góc cạnh của đời sống.

Khi Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 chính thức đón khách, hương chè sẽ không chỉ dừng lại trong chén trà mà còn lan tỏa trong những sản phẩm độc đáo, mới lạ, gần gũi hơn với nhu cầu và thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.