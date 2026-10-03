Ngày hội văn hóa, thể thao xã Nậm Lầu năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Xã Nậm Lầu thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Chiềng Bôm, Nậm Lầu và Púng Tra, toàn xã có 25 bản, với hơn 18.000 nhân khẩu, chủ yếu thuộc các dân tộc: Thái, Mông, Kinh, La Ha, Khơ Mú. Qua nhiều thế hệ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Trình diễn thêu tay họa tiết trên khăn piêu.

Ngày hội diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nghệ thuật giữa các bản trong xã. Theo đó, đã tổ chức giao lưu các môn thể thao: Cà kheo, đẩy gậy, kéo co… Đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương; không gian văn hóa các dân tộc; triển lãm ảnh về quê hương, con người xã Nậm Lầu.

Trình diễn dệt thổ cẩm qua khung cửi của nghệ nhân xã Nậm Lầu.

Nghệ nhân trình diễn viết chữ Thái cổ.

Tại ngày hội, xã Nậm Lầu đã trao quyết định thành lập Câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa phi vật thể “Dân ca, chữ viết của người Thái, xã Nậm Lầu”; trao quyết định thành lập HTX cà phê đặc sản Nậm Lầu. Qua đó, tạo không gian thuận lợi để thực hành, trao truyền, bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái, cũng như từng bước xây dựng thương hiệu cà phê của xã, góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông dân trồng cà phê.

Trao quyết định thành lập Câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa phi vậy thể “Dân ca, chữ viết của người Thái, xã Nậm Lầu”.

UBND xã Nậm Lầu trao quyết định thành lập HTX cà phê đặc sản Nậm Lầu cho các thành viên.

Ngày hội văn hóa, thể thao xã Nậm Lầu năm 2026 góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở ra cơ hội hợp tác, tiêu thụ, bảo đảm đầu ra cho nông sản địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của xã Nậm Lầu.

Các đại biểu dự ngày hội cùng nhân dân tham gia múa sạp.

Các vận động viên nam tham gia thi đấu đẩy gậy.

Các vận động viên nữ tham gia thi đấu đẩy gậy.