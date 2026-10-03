[GALLERY] 10 loại rau quả họ bầu bí giàu vitamin, chất xơ, giá rẻ ở chợ Việt

Bí đỏ nổi bật với beta-carotene, tiền chất của vitamin A, cùng vitamin C, vitamin E và chất xơ. Loại quả này có vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Bí đỏ có thể nấu canh xương, hầm thịt, nấu cháo, làm súp hoặc hấp ăn trực tiếp, tạo thành món ăn vừa dễ ăn vừa bổ sung nhiều dưỡng chất. Ảnh: Điện máy XANH

Bí đao chứa lượng nước cao, đồng thời cung cấp vitamin C, một số vitamin nhóm B và chất xơ. Đây là loại quả quen thuộc trong các bữa cơm Việt, thường được dùng để nấu canh bí đao với tôm, thịt băm hoặc sườn. Bí đao cũng có thể xào với tỏi hoặc nấu cùng nấm, giúp thực đơn gia đình thêm đa dạng. Ảnh: Điện máy XANH

Quả bầu chứa nhiều nước, vitamin C và một lượng chất xơ đáng kể, trong khi năng lượng tương đối thấp. Bầu thường được nấu canh với tôm, nghêu hoặc thịt băm để tạo vị ngọt tự nhiên. Ngoài ra, bầu xào trứng cũng là món đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp cho bữa cơm hằng ngày. Ảnh: Bách hoá XANH

Khổ qua có vị đắng đặc trưng nhưng lại cung cấp vitamin C, folate và chất xơ. Loại quả này thường xuất hiện trong các món như khổ qua nhồi thịt, khổ qua xào trứng hoặc thái mỏng ăn kèm thịt bò. Khi chế biến đúng cách, vị đắng đặc trưng kết hợp với nguyên liệu giàu đạm có thể tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa cân đối hơn về dinh dưỡng. Ảnh: Điện máy XANH

Mướp hương chứa nước, vitamin C, một số vitamin nhóm B cùng chất xơ, đồng thời có mùi thơm tự nhiên khi nấu chín. Món mướp nấu canh với tôm hoặc mướp xào lòng gà là những cách chế biến quen thuộc. Mướp cũng có thể nấu cùng nấm hoặc thịt băm để tăng thêm nguồn đạm và chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Ảnh: Bách hoá XANH

Lặc lè, còn gọi là lặc lè gai ở một số địa phương, có phần thịt giòn, nhiều nước và cung cấp vitamin C cùng chất xơ. Quả non thường được luộc, hấp, xào hoặc nấu canh. Lặc lè luộc chấm kho quẹt, xào thịt bò hoặc xào tỏi là những lựa chọn đơn giản, giúp giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên của loại quả này. Ảnh: Điện máy XANH

Dưa chuột có hàm lượng nước cao, cung cấp vitamin K, vitamin C và một lượng chất xơ, đặc biệt khi ăn cả phần vỏ đã được làm sạch. Đây là loại quả có thể ăn trực tiếp hoặc dùng trong nhiều món như salad dưa chuột, nộm dưa chuột, dưa chuột trộn chua ngọt hay ăn kèm các món thịt. Kết hợp dưa chuột với trứng, thịt hoặc cá giúp bữa ăn cân bằng hơn. Ảnh: Điện máy XANH

Dưa hấu chứa nhiều nước, vitamin C, một số vitamin A dưới dạng carotenoid và lycopene – hợp chất tạo nên màu đỏ đặc trưng của phần thịt quả. Dưa hấu thường được ăn trực tiếp sau khi làm lạnh, hoặc dùng làm salad trái cây, sinh tố. Tuy nhiên, vì có đường tự nhiên nên vẫn nên ăn với khẩu phần phù hợp thay vì sử dụng quá nhiều trong một lần. Ảnh: Điện máy XANH

Dưa gang là loại quả quen thuộc vào mùa hè, có hàm lượng nước cao và cung cấp vitamin C cùng chất xơ. Quả chín có vị ngọt, thơm, thường được dùng ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn cùng sữa chua và các loại trái cây khác. Khi kết hợp với nguồn đạm và chất béo lành mạnh trong bữa ăn, dưa gang có thể trở thành một phần của thực đơn đa dạng. Ảnh: Điện máy XANH

Gấc khác biệt so với nhiều loại quả trong nhóm nhờ phần màng đỏ bao quanh hạt chứa nhiều carotenoid, trong đó có beta-carotene và lycopene. Gấc thường được dùng để tạo màu và bổ sung dưỡng chất cho xôi gấc, cơm gấc hoặc một số món ăn truyền thống. Do phần thịt gấc thường được sử dụng với lượng vừa phải, có thể kết hợp cùng các nguyên liệu khác để tạo nên món ăn đa dạng. Ảnh: Điện máy XANH

5 nhóm thực phẩm bổ não. Clip: Bác sĩ Thuỷ Triệu