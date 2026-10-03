Món ngon 35 nước tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội năm 2026

Trong các ngày từ 1-4/10 tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 (năm 2026), đáng chú ý có không gian ẩm thực 35 nước từ nhiều châu lục. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các quốc gia mang đến nhiều món ăn, thức uống ngọt/mặn cho phép thực khách có trải nghiệm trọn vẹn và đa dạng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đây cũng là dịp để thưởng thức các món đặc sản do chính đầu bếp bản địa thực hiện, với mức độ điều chỉnh khẩu vị thấp (nếu có) để phù hợp khẩu vị địa phương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Quầy Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một trong những quầy đông nhất, phục vụ các món bánh cuộn thịt bò, bò viên và thịt gà, giá dao động từ 70.000-130.000 đồng mỗi chiếc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Quầy Philippines mang đến hương vị nướng nóng hổi và thơm lừng của các món nướng, món nhậu đường phố đặc trưng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Luqaimat (Bánh rán siro chà là) đặc trưng tại quầy Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, bánh giòn ngoài, bên trong rỗng xốp, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, đặc biệt là tháng Ramadan. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Gần gũi hơn với các bạn trẻ Việt Nam là các món như gà viên sốt, bánh gạo, chả cá cay, cơm gimbap Hàn Quốc với mức giá dao động từ 20.000-80.000 đồng tùy món. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Quầy Nhật Bản cũng có mức giá dễ chịu, với nhiều món (chín) đặc trưng, dễ thưởng thức với nhiều đối tượng thực khách. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hương vị từ xứ sở Bạch Dương - Liên bang Nga - có các món salad mimosa, bánh crepe được phục vụ theo các khẩu phần vừa phải, phù hợp để thưởng thức nhiều món cùng lúc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Món taco bò đặc trưng từ quầy Mexico với bánh ngô giòn, thịt bò và các loại rau củ (hành tây, ớt chuông) dậy mùi, đi kèm nước sốt riêng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Quốc gia Nam Mỹ này không chỉ nổi tiếng với ẩm thực, mà cả văn hóa nói chung. Du khách ghé gian hàng ẩm thực và trưng bày dễ dàng gặp và chụp ảnh với các nghệ sỹ trình diễn nghệ thuật trong lễ hội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nếu muốn trải nghiệm thêm các món Việt chọn lọc, du khách cũng có thể ghé không gian ẩm thực địa phương với đa dạng lựa chọn như bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước Lễ, nem bùi Bắc Ninh, phở Thìn bờ Hồ, bún ốc... (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhóm sinh viên khoa Đông phương học khám phá ẩm thực, tìm kiếm những nét đặc trưng và tương đồng giữa văn hóa địa phương và quốc tế. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại lễ hội, du khách có thể khám phá văn hóa các nước thông qua các phim điện ảnh, tài liệu, hoạt hình vào lúc 10 giờ, 13 giờ, 15 giờ và 19 giờ 30 hằng ngày. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)