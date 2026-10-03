Ngày 4/10, hàng trăm nhà báo tham gia giải Bước chân trên mây 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi

Hàng trăm nhà báo tham gia giải Bước chân trên mây 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi

Giải “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2023. Qua hai mùa giải, chương trình đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Tây Bắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người yêu trải nghiệm, thích khám phá tìm đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao đã đón thêm du khách, du lịch địa phương phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, mùa giải năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu làm cung đường thi đấu chính. Đây được đánh giá là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo và giàu giá trị lịch sử còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh cùng Nhà báo Trần Ngọc Hà Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam về giải leo núi” Bước chân trên mây- chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” do Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn Hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức

Con đường Pavi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX trong thời kỳ Pháp thuộc nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa.

Với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đường được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công theo kỹ thuật truyền thống để bảo đảm độ bền và khả năng lưu thông quanh năm. Trải qua hơn một thế kỷ cùng những biến động của lịch sử và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều đoạn đường vẫn còn giữ được kết cấu nguyên bản.

Con đường đá cổ Pavi không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn được xem là một tài sản văn hóa, cảnh quan quý giá của tỉnh Lai Châu.

Tham gia Giải, các vận động viên còn có cơ hội được trải nghiệm những cánh rừng nguyên sinh, những triền núi hùng vĩ, thác nước, suối tự nhiên và các bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì..., tạo nên một không gian trải nghiệm độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Vận động viên lấy BIB chạy

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng đối tượng tham gia thông qua việc phát hành BIB dành cho các vận động viên phong trào trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí, giải đấu sẽ chào đón đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào và những người yêu thích bộ môn chạy địa hình.

Việc mở rộng quy mô tham dự không chỉ tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của con đường đá cổ Pavi nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến đông đảo công chúng.

Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên sẽ trở thành một "đại sứ truyền thông", lan tỏa những giá trị tích cực về thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu thông qua những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tế trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và trong cộng đồng yêu thể thao.

Thông tin chi tiết về giải, Ban tổ chức cho biết, thời gian thi diễn ra trong ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Nội dung thi đấu gồm:

Cự ly 5 km: Chỉ dành cho các vận động viên là công dân đang sinh sống, học tập, lao động, công tác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thi đấu chung một nhóm tuổi gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ.

Cự ly 11 km: Thi đấu chung một nhóm tuổi gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Cự ly 22 km: Nội dung dành cho vận động viên là các nhà báo, phóng viên

Thi đấu chung một nhóm tuổi gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ.

Nội dung dành cho các đoàn, đơn vị, cá nhân: Gồm các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Chia thành 03 nhóm tuổi như sau:

Nhóm I: Từ 16 - 35 tuổi (sinh từ năm 2010 - 1991);

Nhóm II: Từ 36 - 45 tuổi (sinh từ năm 1990 - 1981);

Nhóm III: Từ 46 - 60 tuổi (sinh từ năm 1980 - 1966).