Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: THU TRANG

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố triển khai chuỗi hoạt động phong phú, hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được thiết kế phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo cơ hội để người dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Mỗi người dân, mỗi gia đình tích cực tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh nơi công cộng.

Lễ phát động có nhiều chương trình nghệ thuật. Ảnh: THU TRANG

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội ký kết quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Huế và TP Cần Thơ, tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Trong hai ngày 3 và 4-10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố.

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-11 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).